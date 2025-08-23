Venezuela

VIDEO: El reto de Padrino López a EEUU por el despliegue de sus tropas en el Caribe

Valentín Romero
Por Valentín Romero
4 Min de Lectura
Foto: Captura de video

Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa del gobierno de Nicolás Maduro, retó este sábado a Estados Unidos a «invadir Venezuela» para que «vuelvan a fracasar» en su intento de realizar un cambio político en el país.

«Los imperialistas saben nuestra historia de 200 años para acá, no es que no la conocen, la conocen muy bien. Pero la prepotencia y arrogancia del imperio (haciendo referencia a EEUU) que se estrella permanentemente contra una pared, tratando de provocar un cambio de régimen forzado, como dicen ellos», advirtió Padrino durante un mensaje instando a la población a alistarse en la milicia bolivariana para defender al país de una supuesta invasión extranjera.

Asimismo, abogó por «la unidad nacional» más allá de filiaciones políticas antes de insistir en que están en la capacidad de defender al país, ante cualquier ataque extranjero.

«Veremos al imperialismo nuevamente derrotado, por sus propias torpezas históricas contra la originalidad e independencia de nuestros libertadores», señaló el jefe castrense.

«NO ES TIEMPO DE DIFERENCIAS POLÍTICAS NI DE COLORES»

Por su parte, Nicolás Maduro aseguró este viernes que «está muerta el alma» de cualquier venezolano que no «defienda» al país de las «amenazas» extranjeras, en medio de la escalada con Estados Unidos.

«Podrá tener una cédula de Venezuela, pero su alma está muerta si no siente a Bolívar, la libertad, la bandera y la patria por encima de cualquier diferencia. No es tiempo de diferencias políticas ni de colores», precisó Maduro durante un «acto de defensa de la soberanía y la paz» realizado desde el Palacio Federal Legislativo.

LEA TAMBIÉN: «LA SOBERANÍA ES SAGRADA»: LO QUE DIJERON CAPRILES Y OTROS OPOSITORES TRAS ALTAS TENSIONES ENTRE GOBIERNOS DE MADURO Y EEUU

«Es una sola bandera que nos cobija: amarillo, azul y rojo, y esta patria es inexpugnable, nadie tocará a Venezuela, nada ni nadie la tocará, que lo oigan, Venezuela se respeta, y el que no hace respetar su familia y a su tierra, no se respeta a sí mismo», agregó el mandatario durante su alocución.

Por último, afirmó que los venezolanos deben «juntar el esfuerzo» y «poner a un lado diferencias menores».

«Es tiempo de que Venezuela hable con una sola voz, la voz de la patria y del derecho que tenemos a la patria», apuntó.

Las declaraciones de Maduro se dieron luego de que Estados Unidos ordenó un despliegue en el Caribe, con tres buques y 4.000 efectivos. Además, la Casa Blanca intensificó las acusaciones de narcotráfico contra el gobierno venezolano.

