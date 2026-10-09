El regreso de María Corina al país y el rol de la mesa de diálogo, lo que reveló diputado a la AN 2015

El diputado a la Asamblea Nacional 2015 e integrante de la mesa de diálogo, Jorge Millán, señaló que están trabajando para que todos los venezolanos, incluida María Corina Machado, tengan «plenos derechos y garantías para volver al país».

Durante una entrevista ofrecida a Caraota Digital, sostuvo que desconoce las condiciones de lo que ha pasado con el regreso de la líder opositora venezolana.

Aunque Jorge Millán expresó que la mesa de diálogo «tiene el objetivo de lograr que todos los venezolanos tengan plenos derechos, garantías de poder volver al país a ejercer su opinión y liderazgo, y ese es el trabajo que está haciendo la mesa para todos los venezolanos».

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Asimismo, acotó que Machado decidió ser «observadora», y no participar directamente en las mesas de diálogo que mantiene la Asamblea Nacional 2015 con representantes del Gobierno de Delcy Rodríguez.

«Creo que los resultados verificables han dado espacio el reconocimiento del trabajo que se viene realizando», dijo Jorge Millán.

EL ORO VENEZOLANO

Por otra parte, Jorge Millán indicó que se está a la espera de la respuesta del proceso que llevará adelante el Reino Unido que acompañó la protección del oro y «que ahora correspondería devolver el activo a Venezuela por la vía del fondo que existe en EEUU para custodiar y garantizar el uso idóneo de los recursos venezolanos».

«Hemos presentado una lista de requerimientos, de exigencias y de mecanismos de verificación para que los procesos sean trazables, auditables y justificables y que sean eficientes», comentó.