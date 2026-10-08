Trabajan «a toda velocidad», los perlazos de diputado de la AN 2015 sobre tema electoral

El diputado a la Asamblea Nacional 2015 e integrante de la mesa de diálogo, Jorge Millán, señaló que están trabajando «a toda velocidad» para que en el país se den las condiciones para realizarse una elección presidencial.

Durante una entrevista ofrecida a Caraota Digital, sostuvo que primero debe «proveerse de unas garantías judiciales, es decir, un TSJ que no vaya a ser un actor que retroceda el proceso democratizador que está viviendo en Venezuela».

Además, indicó que debe haber las garantías en términos ciudadanos para que la gente pueda expresarse.

«También que los ciudadanos puedan presentar sus nombres por tanto se debe atenderse el sistema de partidos. Los partidos deben volver a quienes son sus representantes legítimos, y por su puesto tiene que haber un árbitro electoral que garantice la votación, y libertad de expresión que también se viene trabajando», expresó.

A su juicio estos son los «pilares fundamentales» para que en el momento que haya elecciones sean «trasparentes, pulcras y garanticen una democracia perdurable».

«Ese es el esfuerzo y se está trabajando intensamente y a toda velocidad para que esas instituciones emerjan y los venezolanos puedan elegir prontamente. En paralelo, EEUU como facilitador de este proceso está ayudando en establecer las bases para la recuperación económica que es otro elemento fundamental para que una democracia perdure», apuntó.

LA RESPUESTA A JORGE RODRÍGUEZ

El presidente de la Asamblea Nacional e integrante del Gobierno en la mesa de diálogo, Jorge Rodríguez, señaló que las presidenciales se celebrarán «en el lapso que establece la Constitución» y hasta habló de cuatro elecciones entre ellas parlamentarias, alcaldes y gobernadores.

Ante esto, Jorge Millán manifestó que las declaraciones de Jorge Rodríguez son «unilaterales».

«Nosotros no hemos abordado esos temas, por su puesto se sabe que Venezuela está en mora con una elección presidencial, pero hay que esperar que el tema electoral con precisión entre en la discusión y se puedan establecer los procedimientos», afirmó.

Además, acotó que todas las partes que son integrantes de la mesa del diálogo «saben, más allá de lo que declaren, que en Venezuela urgen unas elecciones».

«El facilitador y garante de este proceso, Estados Unidos, ha sido categórico de que debe haber elecciones en Venezuela y lo más pronto posible. Yo creo que el pueblo también lo pide, pero estamos sentando las bases necesarias para que el país tenga las instituciones debidas para que haya un proceso electoral», sentenció.