El primer mensaje de Larry Devoe tras ser designado fiscal general

El nuevo fiscal general, Larry Devoe, emitió este viernes su primer mensaje al país tras ser designado en el cargo y se comprometió con la «defensa de los derechos humanos» en su gestión.

Devoe fue elegido por la mayor parte de los diputados de la Asamblea Nacional en la tarde del jueves. Apenas un día después, el fiscal general brindó detalles sobre los objetivos que tendrá durante su estancia al frente del Ministerio Público.

«Desde este momento, reafirmo mi compromiso con la defensa de los derechos humanos y la protección de nuestro pueblo. Seguiremos trabajando con firmeza por una justicia accesible, transparente y eficiente para todos los venezolanos y venezolanas», dijo Devoe en su cuenta de X (Twitter).

El abogado aseguró que asume el cargo con «profundo sentido del deber y compromiso con la justicia de nuestra patria». Asimismo, agradeció al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Con profundo sentido del deber y compromiso con la justicia de nuestra Patria, asumo la responsabilidad como Fiscal General de la República Boliviana de Venezuela 🇻🇪 1/3 pic.twitter.com/1XCqO5eP4h — Larry Devoe M (@LarryDevoe) April 10, 2026



«Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la Asamblea Nacional y a su presidente por la confianza depositada en mi trayectoria y capacidades para dirigir esta importante institución en Venezuela», acotó Devoe.

LLEGADA A LA FISCALÍA

El abogado fue designado fiscal general encargado el pasado 25 de febrero, cuando Tarek William Saab presentó su renuncia. Tras permanecer en el cargo más de un mes, fue ratificado por la Asamblea Nacional.

«Juro seguir trabajando sin descanso para contribuir a alcanzar ese sistema de justicia penal que deje atrás la criminalización de la pobreza y haga patente el modelo que está reconocido en nuestra Constitución y sea cónsono con un Estado democrático», afirmó Devoe durante su juramentación.

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Además de Devoe, el Parlamento también designó a Eglèe González como nueva defensora del Pueblo. En su juramentación, se comprometió a «que las puertas de la Defensoría queden abiertas para nuestra gente».