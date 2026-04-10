El perlazo de Diosdado Cabello sobre la seguridad en el país y la comparación con Europa

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, aseguró que Venezuela es uno de los países más seguros del mundo.

«Eso no lo decimos nosotros, lo sacó hasta el New York Times que comparaba los índices de Venezuela con Europa», indicó en un acto desde Zulia.

Sin embargo, Cabello sostuvo que a Venezuela no la pueden comparar con países europeos.

«Nosotros no nos comparamos con Europa, nosotros estamos mejor que Europa. Hay países de Europa donde no puedes sacar un teléfono a la calle porque se lo arrebatan o se lo roban, eso no ocurre aquí en Venezuela», dijo.

Asimismo, Cabello sostuvo que en el país «se vive un ambiente distinto de tranquilidad».

«Venimos de Semana Santa. La gente salió, disfrutó y ahora viene con las pilas cargadas para seguir trabajando por este país», expresó.

Por último, Diosdado Cabello entregó patrullas y motos para la seguridad en los sectores de Zulia.

«Vamos a poner cámaras en todo el estado Zulia para darle tranquilidad a nuestro pueblo, así que si usted va a cometer un delito piénselo dos o tres veces porque lo vamos a capturar», apuntó.