El porcentaje que podría aumentar la cartera de créditos al cierre de 2026, según proyecciones de la Asociación Bancaria

El presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela (ABV), Pedro Pacheco, proyectó que la cartera de crédito en el país registrará un incremento de entre el 40% y 45% al cierre de este año.

El directivo informó que este repunte es consecuencia de las estrategias del sector bancario para reactivar el financiamiento formal, informó el portal Bitácora Económica.

Sin embargo, hay advertencias de economistas y analistas financieros que sostienen que este crecimiento es insuficiente para cubrir las demandas reales de la actividad del país. Los expertos recordaron que los sectores comercial e industrial sufren a causa de una marcada contracción acumulada del sistema monetario nacional.

«Hay muchos economistas y analistas que dicen que eso es poco para lo que necesita el país. Es cierto, porque venimos de una base que es baja, pero no hay que menospreciar el hecho de un crecimiento del 45%», afirmó Rodríguez.

Durante el I Encuentro de Comités Técnicos de la institución, el presidente de la ABV señaló que el financiamiento bancario representa cerca del 3% del producto interno bruto (PIB).

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Por ello, el plan del sector privado es que los niveles de intermediación escalen al 20% en el mediano plazo y eventualmente alcancen el 50%. Este es un comportamiento que se alinea con el promedio de la región latinoamericana.

“Estamos viendo bancos que ya están tomando posición en cuanto a clientes que quieren estar cerca de ellos, que quieren recuperarlos. Por supuesto que todavía los límites de crédito no son los ideales, no son los que nos gustaría, pero insisto en el tema de la tendencia, que es una tendencia favorable”, precisó.

PREVISIONES

Debido a la flexibilización de las condiciones operativas, diversas entidades bancarias comenzaron a tomar posiciones para recuperar y acercarse a los clientes corporativos y particulares. El propósito de anticiparse a las oportunidades del mercado antes de que el entorno macroeconómico se estabilice por completo.

“Por supuesto que todavía los límites de crédito no son los ideales, no son los que nos gustaría, pero insisto en el tema de la tendencia, que es una tendencia favorable”, señaló Pacheco.

Precisó que la apertura de cuentas en el exterior por parte de las empresas locales requiere la actualización de estados financieros, juntas directivas y asambleas de accionistas. A lo que se suman trámites que ralentizan el impacto inmediato de las corresponsalías.

A la par de estos requerimientos administrativos, el desarrollo del sector financiero enfrenta retos estructurales vinculados con los servicios de infraestructura eléctrica y agua, agregó.