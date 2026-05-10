El planteamiento de Shell al Ejecutivo venezolano para «monetizar» yacimientos de gas sin explotar

Wael Sawan, director ejecutivo de Shell, anunció el inicio de negociaciones formales con el gobierno venezolano para monetizar la producción de gas costa afuera, con el fin de procesar y «monetizar» este recurso a través de la planta de Atlantic LNG, ubicada en Trinidad y Tobago, y así aprovechar los yacimientos que no han sido explotados comercialmente hasta la fecha.

Sawan explicó a los inversionistas que Venezuela representa ahora una oportunidad de crecimiento fundamental en el segmento upstream para la multinacional. El directivo resaltó que Shell posee «ventajas particulares» en el área de gas costa afuera dentro del territorio venezolano.

«Hemos estado en conversaciones con el Gobierno de Venezuela sobre oportunidades para poder monetizar parte de ese gas que ha estado varado allí durante mucho tiempo y, idealmente, encontrar la vía para poder monetizarlo a través de Atlantic LNG en Trinidad y Tobago», detalló el CEO durante la conferencia de resultados.

ACUERDOS PREVIOS ENTRE SHELL Y VENEZUELA

El Ejecutivo nacional y Shell suscribieron un acuerdo energético el pasado mes de marzo para impulsar el desarrollo del campo Dragón.

El plan también contempla la posibilidad de trabajar en los campos Carito y Pirital, situados en el estado Monagas. Además, ambas partes proyectan ejecutar el desarrollo del yacimiento transfronterizo Loran que colinda con Trinidad.

«Estamos muy concentrados en esas oportunidades de gas costa afuera por ahora y tendremos que trabajar durante los próximos meses para poder hacerlas realidad», puntualizó Sawan sobre los plazos del proyecto.

La empresa busca concretar estas operaciones para reactivar la capacidad instalada de sus infraestructuras en el Caribe durante el corto plazo.

La planta Atlantic LNG, cuyos propietarios son Shell, BP y la National Gas Company de Trinidad, generó 9 millones de toneladas métricas de gas licuado en 2025. Esta cifra se sitúa por debajo de su capacidad total de 12 millones de toneladas anuales. Según reportes, la falta de suministro de gas provocó esta reducción en la producción de la planta.