(EFE).- Estados Unidos destacó este jueves los avances de la tercera ronda de diálogo político en Venezuela, que concluyó con acuerdos para revisar leyes sobre inhabilitaciones políticas, y afirmó que más de 1.000 presos políticos han sido liberados desde la captura de Nicolás Maduro en enero pasado.

El Departamento de Estado reiteró su exigencia de que sean excarcelados todos los presos políticos que permanecen detenidos. «Seguimos instando a la liberación inmediata de todos los presos políticos», señaló en un comunicado.

El comunicado firmado por el portavoz Tommy Pigott, destacó que el proceso de reconciliación, liderado por la Asamblea Nacional elegida en 2015, encabezada por Dinorah Figuera, y el Gobierno interino, busca «fortalecer las instituciones democráticas, ampliar las libertades políticas y sentar las bases para elecciones libres, justas y creíbles».

.@statedeptspox: Estados Unidos acoge con beneplácito la conclusión de la última ronda de conversaciones de reconciliación política en Venezuela, que se centraron en ampliar la libertad y la participación políticas. Este proceso liderado por los venezolanos continúa fortaleciendo las instituciones democráticas, ampliando las libertades políticas y sentando las bases para la celebración de elecciones libres, justas y confiables. https://t.co/nhwa6Kbnaw — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) October 23, 2026

Entre los resultados de la última ronda, el Departamento de Estado señaló el compromiso de revisar varias leyes que considera «represivas» para ampliar las libertades políticas y sociales y garantizar la participación de todos los actores políticos.

Las delegaciones también acordaron crear una comisión paritaria para gestionar el oro venezolano retenido en el Banco de Inglaterra.

EL DIÁLOGO EN VENEZUELA

El diálogo continuó este jueves con una reunión entre la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y los jefes negociadores, Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera.

Washington también destacó los avances hacia la selección de 32 nuevos magistrados para reconstruir un Tribunal Supremo independiente. Así como la recuperación del acceso a más de 70 páginas web previamente bloqueadas y los esfuerzos para reformar la Ley contra el Odio.

El secretario de Estado, Marco Rubio, se reunió el 9 de octubre con Figuera, a quien elogió por su «valiente liderazgo». Además, pidió continuar avanzando en libertades políticas y reformas electorales.

La oposición ha señalado que la principal demanda del país es celebrar elecciones presidenciales y ha planteado que se celebren en 2027.

Sin embargo, no se ha alcanzado un acuerdo electoral concreto en las tres primeras rondas de conversaciones. Las próximas reuniones están previstas entre el 11 y el 15 de noviembre, según anunció Jorge Rodríguez.

EFE