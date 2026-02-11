Venezuela

Secretario de Energía de EEUU arribó a Maiquetía: Estos serían sus planes en el país

Por Kharelys Mendez
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, arribó este miércoles al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía.

El funcionario llegó al país en un avión modelo Boeing C-40 Clipper y fue recibido por la encargada de negocios de EEUU en Caracas, Laura Dogu, así como otros representantes estadounidenses.

«Bienvenido a Venezuela. Su visita es clave para avanzar la visión del presidente Donald Trump de una Venezuela próspera. El sector privado estadounidense será fundamental para impulsar el sector petrolero, modernizar la red eléctrica y desbloquear el enorme potencial de Venezuela», indicó Dogu.

Se estima que el secretario de Energía esté en Venezuela hasta el viernes. Durante su visita se reunirá con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para discutir sobre la recuperación paulatina de la industria petrolera.

Además, sostendrá encuentro con representantes de petroleras extranjeras, así como otros voceros. Incluso tiene previsto este miércoles un almuerzo con empresarios venezolanos.

El jueves está previsto que el secretario de Energía visite Morichal y las instalaciones de Petroindependencia y Petropiar.

Wright había señalado hace varios días que este viaje tiene como objetivo principal comprender mejor las operaciones de producción de petróleo y gas en el país, según reseñó Reuters.

La Casa Blanca ha declarado que gestionará el sector petrolero de Venezuela indefinidamente tras el arresto de Nicolás Maduro el mes pasado.

El 21 de enero durante una reunión con ejecutivos de empresas petroleras, el Secretario de Energía informó que la producción de crudo de Venezuela podría incrementar un 30% entre el corto y mediano plazo, indicaron tres personas que asistieron a la reunión.

Cabe recordar que Laura Dogu llegó a Caracas hace varios días para reabrir la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela. La misma estuvo cerrada desde hace siete años tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.

