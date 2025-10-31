Venezuela

El misterioso caso de la niña que desapareció en la tragedia de Vargas y cómo su madre intenta encontrarla con ayuda de la IA

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Vargas

Una mujer está buscando desde hace 26 años a su hija, desaparecida durante la tragedia de Vargas ocurrida en 1999, luego de que varias personas le aseguraron de que sigue con vida.

Crisol Marín, madre de la joven desaparecida, se valió recientemente de la inteligencia artificial para imprimir varios fotografías de cómo luciría su hija a sus 35 años.

La niña tenía tan solo nueve años cuando su madre la vio por última vez antes de la tragedia de Vargas.

«Bajó el río y los golpeó. Como pudieron se salvaron unos con otros y a Crisbell, a la abuela, a la primita y a su tío se los llevó el río», contó la mujer en un reportaje para Noticias Caracol.

Luego de que el río se la llevó, la esperanza de su madre se reavivó luego de recibir varios testimonios diciendo que la vieron con vida y que permanecía en un refugio. Desde entonces la buscó sin descanso, pero no dio con ella.

Cuando todo parecía perdido, años más tarde la contactó un periodista del estado Barinas y le dijo que la vio y que estaba sana y salva en esa región de Venezuela.

«Ellos sabían dónde estaba mi hija y después de ir a la Fiscalía ellos desmintieron todo lo que me habían dicho», señaló.

Asimismo, indicó que ha puesto la denuncia en el CICPC y en la fiscalía, pero hasta el momento no ha obtenido mayor respuesta. Por lo cual usa sus redes sociales donde promociona de manera activa su caso para intentar encontrarla.

