Gobierno de Maduro solicitó al TSJ que se le retire la nacionalidad venezolana a Yon Goicoechea

El Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el retiro de la nacionalidad venezolana al opositor Yon Goicoechea.

«Esta acción se formula en razón del llamado público realizado por el referido individuo a solicitar y cooperar con fuerzas extranjeras para la invasión y ocupación militar de Venezuela, perseguir y exterminar funcionarios de los distintos cuerpos de seguridad y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como el asesinato masivo de venezolanos que hacen parte de los movimientos y organizaciones del Poder Popular», dijo el organismo a través de un comunicado.

Asimismo, el ministerio insistió en su argumento de que el gobierno de Maduro realizó esta solicitud «en cumplimiento de la Constitución y las leyes de la República, así como del deber de todo venezolano de honrar la patria, proteger la soberanía y resguardar la integridad territorial, consagrado en el artículo 130 de la Constitución y la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar».

«Las autoridades competentes Cancillería y SAIME procederán a tomar las medidas administrativas correspondientes para la eliminación de todo documento que lo identifique como ciudadano venezolano», indicó el comunicado, a falta de la sentencia del TSJ.