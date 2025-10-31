Venezuela

Gobierno de Maduro solicitó al TSJ que se le retire la nacionalidad venezolana a Yon Goicoechea

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Goicoechea

El Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el retiro de la nacionalidad venezolana al opositor Yon Goicoechea.

«Esta acción se formula en razón del llamado público realizado por el referido individuo a solicitar y cooperar con fuerzas extranjeras para la invasión y ocupación militar de Venezuela, perseguir y exterminar funcionarios de los distintos cuerpos de seguridad y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como el asesinato masivo de venezolanos que hacen parte de los movimientos y organizaciones del Poder Popular», dijo el organismo a través de un comunicado.

Leer Más

El Partido Arepa, liderado por el ex preso político Daniel Ceballos, postulará su candidato presidencial si María Corina
Partido Arepa postulará candidato si María Corina no logra inscribirse en el CNE, dice Daniel Ceballos
EN VIDEOS: Así se realizó el simulacro del referéndum por el Esequibo, chavismo dijo que «superaron» las expectativas
Director del comando de campaña de María Corina en Barinas habría sido detenido por el Sebin cuando estaba escondido en un taller

LEA TAMBIÉN: DENUNCIAN QUE EL PERIODISTA JOAN CAMARGO LLEVA 24 HORAS «DESAPARECIDO»: «HOMBRES VESTIDOS DE NEGRO SE LO LLEVARON»

Asimismo, el ministerio insistió en su argumento de que el gobierno de Maduro realizó esta solicitud «en cumplimiento de la Constitución y las leyes de la República, así como del deber de todo venezolano de honrar la patria, proteger la soberanía y resguardar la integridad territorial, consagrado en el artículo 130 de la Constitución y la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar».

«Las autoridades competentes Cancillería y SAIME procederán a tomar las medidas administrativas correspondientes para la eliminación de todo documento que lo identifique como ciudadano venezolano», indicó el comunicado, a falta de la sentencia del TSJ.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

colombianos
Detuvieron a 16 personas por el crimen contra los músicos B-King y DJ Regio Clown en México, entre ellos hay venezolanos
Mundo
Filtran «detalles sangrientos» sobre la muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit
Caraota Show
Vargas
El misterioso caso de la niña que desapareció en la tragedia de Vargas y cómo su madre intenta encontrarla con ayuda de la IA
Venezuela