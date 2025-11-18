El mensaje que publicó María Corina a los venezolanos sobre el «futuro» del país

La líder de la oposición, María Corina Machado, publicó un manifiesto sobre el futuro que tendría Venezuela de haber un cambio político en el país.

«Alcanzaremos plenamente nuestro potencial, porque la Tierra de Gracia protegerá nuestros derechos inalienables de futuras tiranías, dictaduras y déspotas. Nuestra libertad individual alcanzará su plenitud en una Venezuela en la que brille la libertad», indicó.

Asimismo, acotó que la dignidad de toda alma humana es sagrada.

«La voluntad de trabajar, crear y contribuir al bien común nace de la dignidad. El valor propio del individuo crece con la productividad; eleva el espíritu humano y, a su vez, fortalece a toda la comunidad. Que la dignidad sea la fuerza motriz de nuestra revitalización nacional: la fuerza que establezca un mercado libre de ideas y de empresa, que promueva el desarrollo pleno de cada persona y que limite la autoridad del Estado a su función legítima: la de ser el firme guardián de nuestros derechos inalienables», comentó.

Manifiesto Libertad Estos principios nos han unido en esta larga lucha y son los pilares de la nueva Venezuela. A los venezolanos y a nuestro Presidente Edmundo González Urrutia: pic.twitter.com/eJg5FfaEDe — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) November 18, 2025

LA LIBERTAD

En ese sentido, María Corina señaló que la libertad no es un privilegio concedido por el gobierno, «sino un derecho inherente a la naturaleza misma de nuestra humanidad».

«Todo venezolano nace con derechos inalienables otorgados por nuestro creador, no por los hombres. Ningún régimen, sistema político o tiranía tiene el poder de arrebatarnos lo que es divinamente nuestro: el derecho a vivir con dignidad, hablar con libertad, crear, soñar y prosperar como individuos», expresó.

Destacó que «una Venezuela renovada garantizará el derecho a la propiedad».

«En lugar de interferir indebidamente, el gobierno creará las condiciones para que florezca una economía libre y competitiva. La prosperidad de Venezuela depende de la libertad de sus ciudadanos. La historia ha demostrado que cuando el Estado impone su pesada mano sobre el mercado, sofoca el espíritu humano que da genuina vitalidad al crecimiento. Es hora de devolver el poder al pueblo, a los ciudadanos, al sector privado», consideró.

LA ECONOMÍA

A su juicio, habrá una «economía capaz de triplicar su fuerza en una década, liberando las empresas estatales y devolviendo la explotación de nuestros sectores petrolero y gasífero al ingenio de hombres y mujeres libres».

«Una nación donde cada ciudadano pueda comerciar sin restricciones, pensar libremente y recibir justa compensación por sus invenciones y frutos de su trabajo», dijo.

Manifiesto de Libertad pic.twitter.com/ViBTobvoo9 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) November 18, 2025

Además, agregó que «Venezuela debe recuperar su voz en cada pueblo, aula, redacción y espacio digital. El pueblo debe poder hablar sin miedo a la persecución, la censura o la represalia».

ELECCIONES

María Corina también manifestó que las elecciones venezolanas «vuelvan a ser símbolo de honor».

«Nuestro voto es nuestra voz colectiva. La voluntad del pueblo debe reflejarse en las elecciones, no el poder de unos pocos. El pueblo de Venezuela merece un gobierno elegido legítimamente, con la voluntad y la capacidad de garantizar la seguridad de cada ciudadano.», aseveró.

La líder opositora señala que el futuro de Venezuela «exige restaurar la confianza entre el Estado y sus ciudadanos. Esto se logrará promoviendo la defensa legítima, la cultura del respeto mutuo, la responsabilidad y la paz».

«Nos convertiremos en pilar de seguridad democrática y energética en el hemisferio occidental,

y en promotor inquebrantable de la libertad en el mundo», concluyó.