Venezuela

El mensaje que publicó María Corina a los venezolanos sobre el «futuro» del país

Caraota Digital
Por Caraota Digital
5 Min de Lectura
5 Min de Lectura

La líder de la oposición, María Corina Machado, publicó un manifiesto sobre el futuro que tendría Venezuela de haber un cambio político en el país.

Contents

«Alcanzaremos plenamente nuestro potencial, porque la Tierra de Gracia protegerá nuestros derechos inalienables de futuras tiranías, dictaduras y déspotas. Nuestra libertad individual alcanzará su plenitud en una Venezuela en la que brille la libertad», indicó.

Leer Más

¡Confirmado! Karol G tendrá dos conciertos en Caracas y esto es lo que debes saber de la venta de entradas
San Felipe se desbordó con la llegada de MultiMax Store a Yaracuy
Lula promete abordar con «respeto» la nueva ola migratoria de venezolanos tras el 28Jul

Asimismo, acotó que la dignidad de toda alma humana es sagrada.

«La voluntad de trabajar, crear y contribuir al bien común nace de la dignidad. El valor propio del individuo crece con la productividad; eleva el espíritu humano y, a su vez, fortalece a toda la comunidad. Que la dignidad sea la fuerza motriz de nuestra revitalización nacional: la fuerza que establezca un mercado libre de ideas y de empresa, que promueva el desarrollo pleno de cada persona y que limite la autoridad del Estado a su función legítima: la de ser el firme guardián de nuestros derechos inalienables», comentó.

LA LIBERTAD 

En ese sentido, María Corina señaló que la libertad no es un privilegio concedido por el gobierno, «sino un derecho inherente a la naturaleza misma de nuestra humanidad».

«Todo venezolano nace con derechos inalienables otorgados por nuestro creador, no por los hombres. Ningún régimen, sistema político o tiranía tiene el poder de arrebatarnos lo que es divinamente nuestro: el derecho a vivir con dignidad, hablar con libertad, crear, soñar y prosperar como individuos», expresó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MADURO PIDE A TRUMP BUSCAR SOLUCIONES DIPLOMÁTICAS: «CUESTIONAMOS EL USO DE LA FUERZA»

Destacó que «una Venezuela renovada garantizará el derecho a la propiedad».

«En lugar de interferir indebidamente, el gobierno creará las condiciones para que florezca una economía libre y competitiva. La prosperidad de Venezuela depende de la libertad de sus ciudadanos. La historia ha demostrado que cuando el Estado impone su pesada mano sobre el mercado, sofoca el espíritu humano que da genuina vitalidad al crecimiento. Es hora de devolver el poder al pueblo, a los ciudadanos, al sector privado», consideró.

LA ECONOMÍA 

A su juicio, habrá una «economía capaz de triplicar su fuerza en una década, liberando las empresas estatales y devolviendo la explotación de nuestros sectores petrolero y gasífero al ingenio de hombres y mujeres libres».

«Una nación donde cada ciudadano pueda comerciar sin restricciones, pensar libremente y recibir justa compensación por sus invenciones y frutos de su trabajo», dijo.

Además, agregó que «Venezuela debe recuperar su voz en cada pueblo, aula, redacción y espacio digital. El pueblo debe poder hablar sin miedo a la persecución, la censura o la represalia».

ELECCIONES 

María Corina también manifestó que las elecciones venezolanas «vuelvan a ser símbolo de honor».

«Nuestro voto es nuestra voz colectiva. La voluntad del pueblo debe reflejarse en las elecciones, no el poder de unos pocos. El pueblo de Venezuela merece un gobierno elegido legítimamente, con la voluntad y la capacidad de garantizar la seguridad de cada ciudadano.», aseveró.

La líder opositora señala que el futuro de Venezuela «exige restaurar la confianza entre el Estado y sus ciudadanos. Esto se logrará promoviendo la defensa legítima, la cultura del respeto mutuo, la responsabilidad y la paz».

«Nos convertiremos en pilar de seguridad democrática y energética en el hemisferio occidental,
y en promotor inquebrantable de la libertad en el mundo», concluyó.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Trinidad
Trinidad y Tobago dice que EEUU «nunca pidió» usar a su país para «lanzar ataques» contra Venezuela
Mundo
Horror en Tennessee: Mujer fue asesinada por su propio esposo e hijo, lo que encontró la policía en la casa fue macabro
EEUU
Maduro dice que si EEUU se mete «militarmente» contra el país «sería el fin político de Trump»
Venezuela