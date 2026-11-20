El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales informó que este 20 de noviembre se estará pagando el abono del primer mes de aguinaldo a los pensionados del país.

​Asimismo, el organismo sostuvo que «para mayor comodidad y seguridad, te recomendamos utilizar la banca electrónica y consultar tus movimientos desde casa».

Vale recordar que el monto del salario mínimo, que es utilizado para el pago de la pensión, corresponde a 130 bolívares.

De acuerdo a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, los adultos mayores recibirán el equivale a 0,14 dólares.

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De igual forma, el IVSS anunció que este viernes se cancelará la pensión correspondiente a diciembre, equivalente a 130 bolívares.

En ese sentido, los pensionados recibirán en sus cuentas un monto de 260 bolívares, que equivale a 0,28 dólares.

Sin embargo, se espera que en las próximas horas también sea depositado el bono «Ingreso Integral para los pensionados» que equivale a 70 dólares.