El mensaje que habría enviado Maduro este 8Mar a propósito del Día de la Mujer y la consulta popular

Nicolás Maduro habría enviado este domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, un mensaje a todo el país, en el que pidió a Dios «acompañar» en una jornada de «construcción» con motivo de la consulta popular.

La información la dio a conocer su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra, en su cuenta de Instagram. «Hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, venimos ante Dios y Bolívar, junto a las comunas amadas de Venezuela, para pedirle al Señor que nos acompañe en esta jornada de construcción del poder popular, hecha por las manos valientes de nuestras mujeres y hombres del pueblo», expresó.

En ese sentido, Maduro habría pedido «levantar» una consigna como «idea central». «La fe que mueve montañas y la acción que construye lo nuevo, en Cristo y Bolívar», agregó.

Y acotó: «Jesús nos enseñó: ‘Si tienen fe y no dudan, hasta pueden decirle a esa montaña: quítate y arrójate al mar, y así será’ (Mateo 21:21). Danos esa fe sincera y popular, para mover las montañas de dificultades que a veces nos frenan, y convertirlas en camino libre para nuestra patria'».

En el escrito atribuido a Maduro, se indica que el exmandatario aseveró que el Libertador, en Angostura, «nos mostró el camino de la acción». «Pidió un gobierno popular, justo y moral, que acabe con la opresión y traiga paz. Hoy el mismo Bolívar nos invita a votar y construir desde la comuna un gobierno donde reine la igualdad y la libertad», agregó, en referencia a la consulta.

Finalmente, pidió que esta jornada, «bendecida por Dios, sea muestra de nuestra fe firme y nuestra lucha de cada día».

¿DÓNDE ESTÁ DETENIDO MADURO?

Nicolás Maduro se encuentra detenido en el Centro Metropolitano de Detención (MDC, por sus siglas en inglés) en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos.

Tras su captura a principios de enero, se declaró «no culpable» de los cargos de narcoterrorismo y tráfico de armas presentados por la fiscalía estadounidense.

Aunque inicialmente estaba programada para el 17 de marzo, la audiencia judicial fue pospuesta por solicitud de la fiscalía (con el consentimiento de la defensa). Ahora, se llevará a cabo el 26 de marzo de 2026.