VIDEO: La propuesta de Enrique Márquez de cara a unas eventuales elecciones presidenciales

El exrector del CNE, Enrique Márquez, recientemente excarcelado, planteó este domingo la eliminación de la reelección indefinida de cara a unos eventuales comicios presidenciales, al asegurar que ya el país «aprendió» lo perjudicial que es ese modelo.

En una entrevista con Margarita Oropeza, el también excandidato presidencial calificó la reelección indefinida como «una perturbación».

«Yo eliminaría la reelección indefinida, lo digo con claridad, porque eso es una perturbación. Ya aprendimos que eso no es bueno y tampoco que una persona intente perpetuarse en el poder. Ya tenemos ejemplos de eso», precisó Enrique Márquez.

Cabe mencionar que fue el gobierno de Hugo Chávez el que implantó en 2009 la capacidad de optar a más de dos mandatos. Tras fracasar en referéndum de 2007, el fallecido insistió en instaurar ese modelo, lo que consiguió dos años más tarde en un nuevo referéndum.

Asimismo, Enrique Márquez fue más allá y también propuso introducir un balotaje en las votaciones a presidente. «Le agregaría un factor beneficioso para los partidos, dirigentes, la política y el país: la doble vuelta en la elección presidencial».

Según el exrector, actualmente, los partidos políticos venezolanos «están en muy mal» estado. «Los dirigentes carecemos de credibilidad», reconoció.

"Yo eliminaría la reelección indefinida porque ya aprendimos que eso no es bueno y también le agregaría la doble vuelta en la elección presidencial…

Los partidos están en muy mal estado. Los dirigentes carecemos de credibilidad" @ENRIQUEMARQUEZP pic.twitter.com/YIa67QMZNt — Margarita Oropeza (@moropeza_vv) March 8, 2026

MÁRQUEZ LE RESPONDE A ARREAZA

Por otro lado, Enrique Márquez le respondió al diputado Jorge Arreaza, quien una semana atrás cuestionó su presencia en el discurso de Donald Trump en el Estado de la Unión.

«Mi intención no es hacer política en Estados Unidos, mi intención es hacer política aquí. Y sí le respondo a Arreaza, a quien respeto. Le respondo que sí voy a estar en la calle haciendo política por un país, jugando un papel de construcción. Yo estuve allá lleno de respeto, por un país que hoy en día tiene mucha importancia para nuestro país… Y eso es indudable, (pero) pareciera que Arreaza quiere tapar el sol con un dedo», apuntó el dirigente.

Igualmente, concluyó que cuando «buscas la paja en el ojo ajeno» cuando «tienes la viga en el tuyo», es reconocer que «tenemos todos que cambiar».

«Y aunque este es el mismo gobierno, con otro rostro, yo sí quiero que cambie», sentenció Enrique Márquez.