Venezuela

VIDEO: La propuesta de Enrique Márquez de cara a unas eventuales elecciones presidenciales

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Foto: Captura

El exrector del CNE, Enrique Márquez, recientemente excarcelado, planteó este domingo la eliminación de la reelección indefinida de cara a unos eventuales comicios presidenciales, al asegurar que ya el país «aprendió» lo perjudicial que es ese modelo.

Contents

En una entrevista con Margarita Oropeza, el también excandidato presidencial calificó la reelección indefinida como «una perturbación».

Leer Más

«No te sientas sorprendido»: Lo que dijo Diosdado Cabello sobre la habilitación política de Capriles
Detienen por «instar al odio» a ‘El Conejo’, quién cargó contra autoridades chavistas desde su TikTok
División Contra el Terrorismo del Cicpc citó en «calidad de testigo» a la hija del general fallecido Raúl Baduel

LEA TAMBIÉN: VIDEOS: ASÍ FUE EL RECIBIMIENTO AL EXALCALDE ERNESTO PARAQUEIMA EN EL TIGRE TRAS CASI TRES AÑOS DETENIDO

«Yo eliminaría la reelección indefinida, lo digo con claridad, porque eso es una perturbación. Ya aprendimos que eso no es bueno y tampoco que una persona intente perpetuarse en el poder. Ya tenemos ejemplos de eso», precisó Enrique Márquez.

Cabe mencionar que fue el gobierno de Hugo Chávez el que implantó en 2009 la capacidad de optar a más de dos mandatos. Tras fracasar en referéndum de 2007, el fallecido insistió en instaurar ese modelo, lo que consiguió dos años más tarde en un nuevo referéndum.

Asimismo, Enrique Márquez fue más allá y también propuso introducir un balotaje en las votaciones a presidente. «Le agregaría un factor beneficioso para los partidos, dirigentes, la política y el país: la doble vuelta en la elección presidencial».

Según el exrector, actualmente, los partidos políticos venezolanos «están en muy mal» estado. «Los dirigentes carecemos de credibilidad», reconoció.

MÁRQUEZ LE RESPONDE A ARREAZA

Por otro lado, Enrique Márquez le respondió al diputado Jorge Arreaza, quien una semana atrás cuestionó su presencia en el discurso de Donald Trump en el Estado de la Unión.

«Mi intención no es hacer política en Estados Unidos, mi intención es hacer política aquí. Y sí le respondo a Arreaza, a quien respeto. Le respondo que sí voy a estar en la calle haciendo política por un país, jugando un papel de construcción. Yo estuve allá lleno de respeto, por un país que hoy en día tiene mucha importancia para nuestro país… Y eso es indudable, (pero) pareciera que Arreaza quiere tapar el sol con un dedo», apuntó el dirigente.

Igualmente, concluyó que cuando «buscas la paja en el ojo ajeno» cuando «tienes la viga en el tuyo», es reconocer que «tenemos todos que cambiar».

«Y aunque este es el mismo gobierno, con otro rostro, yo sí quiero que cambie», sentenció Enrique Márquez.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

ONG denuncia que presas políticas en el país son «maltratadas» y pide apoyo internacional
ONG denuncia que presas políticas en el país son «maltratadas» y pide apoyo internacional
Venezuela
Fallece reconocido diseñador venezolano quien destacó por su trabajo dentro de la Organización Miss Venezuela
Fallece reconocido diseñador venezolano quien destacó por su trabajo dentro de la Organización Miss Venezuela
Caraota Show
Joven de 19 años fue detenido por las atrocidades que le hizo a 100 perros en Brasil, todo lo transmitió en vivo
Mundo