El mensaje de María Corina a Donald Trump tras la «limitación» de licencias a petroleras estadounidenses

La líder opositora, María Corina Machado, agradeció este sábado al presidente de los Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, por haber limitado las licencias a las petroleras de ese país que operan en Venezuela.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Machado destacó el «firme compromiso con la libertad y la democracia en Venezuela» del mandatario norteamericano.

«Conceder una licencia muy limitada a las empresas petroleras para preservar sus activos en Venezuela es una decisión inteligente y estratégica. Protege los intereses de EEUU sin darle ni un centavo más a la dictadura de Maduro para financiar su represión y terror, y a los carteles narcotraficantes», escribió la fundadora de Vente Venezuela en su cuenta de X (Twitter).

Asimismo, María Corina resaltó que esta estrategia «posiciona a las empresas estadounidenses para liderar una apertura una vez regrese la democracia» al país caribeño.

«Hoy, cualquier empresa que opere en Venezuela está obligada a asociarse no solo con un dictador, sino con el jefe de una red criminal: Maduro dirige tanto al Tren de Aragua como al Cartel de los Soles. Hoy no hay estado de derecho. No hay transparencia. No hay libre mercado. Solo miedo y corrupción», agregó Machado.

Por otra parte, la líder opositora aseguró que «una Venezuela libre» se convertiría en un «socio seguro y confiable para EEUU», destacando que esto no solo sería en el ámbito energético, «sino como muro de contención frente a la influencia China y Rusa en nuestro hemisferio».

«Por primera vez en años, todos los vectores estratégicos están alineados para una transición democrática y ordenada en Venezuela», afirmó, al tiempo que señaló la «angustia y divisiones» que existirían dentro del gobierno de Maduro. «Las fracturas ya son visibles», resaltó.

Por último, recordó que el pueblo venezolano está comprometido con la libertad.

«Estamos trabajando, luchando, avanzando ¡hasta el final! Muy pronto, Venezuela será el mayor aliado de Estados Unidos en la región», sentenció Machado.

Thank you, @RealDonaldTrump, for your firm commitment to freedom and democracy in Venezuela.

Granting a very limited waiver to oil companies to preserve their assets in Venezuela is a smart, strategic move. It protects U.S. interests without giving communist dictator Maduro a… pic.twitter.com/9pKcrbS14k

