«Me hicieron mucho daño los ataques»: Benjamín Rausseo ‘er Conde del Guacharo’ anunció «pausa» en la política

El dirigente político Benjamín Rausseo, conocido popularmente como ‘er Conde del Guacharo’, anunció este viernes que se tomará una «pausa» en la política, alegando que le hicieron «mucho daño» los ataques que sufrió durante sus campañas.

El empresario subió un video desde el Hotel Guacharo de Punta Mata, de su propiedad. En el metraje, explicó los motivos para retirarse momentáneamente del activismo político.

«Con todo lo que ha pasado en estos tres años que he dedicado a la lucha política, me siento bataqueado; pero no derrotado. A partir de este momento, voy a tomar una pausa en la política. Me cansé de luchar con esta política, que no es con la que yo sueño, sino con una de respeto con nuevos líderes que tengan nuevos ideales, que no se les aparte como gente enferma con algo contagioso por pensar distinto», pronunció Rausseo.

En ese sentido, dijo que decidió «comenzar desde cero» pero «con una gran experiencia». «Esta es una de las experiencias más duras que he vivido, no les voy a negar. Me hicieron mucho daño los ataques, me deprimí, me sentí mal», acotó.

Mencionó el humorista que también se dio cuenta de que los «amigos que tenía, no eran amigos sino conocidos».

«Ahora tengo menos familia, porque hasta muchos de mis familiares me criticaron y atacaron a través de las redes», subrayó.

MENSAJE DE ‘ER CONDE’ A QUIENES «LO ATACAN»

Siguiendo ese orden de ideas, Rausseo envió un mensaje a quienes lo han «atacado» y le siguen «atacando».

«Que me ataquen, me sabe a cuero e’ cochino frito. Síganme atacando, pero yo no me voy del país porque creo en la lucha… Síganme atacando, yo no tengo ningún problema. Yo tengo la fuerza para arrancar desde cero», presumió.

Adicionalmente, subrayó que puede iniciar desde cero como empresario o como educador. «Bataqueado, pero no derrotado», reiteró el comediante.

Igualmente, agradeció a quienes lo «apoyaron». «A los que me fallaron y traicionaron este proyecto, nada que perdonar, yo ya los perdoné. Ahora perdónense ustedes», enfatizó.

Finalmente, envió un recado a quienes aseguraron que estaba en negociaciones con el Gobierno de Nicolás Maduro a cambio de un cargo político. «Ni soy diputado ni gobernador, a trabajar desde cero papá», concluyó.