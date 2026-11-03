El mensaje de los padres de Juan Pablo Pernalete a 9 años de su muerte: «No vamos a desfallecer»

La familia de Juan Pablo Pernalete, un joven que murió durante las protestas antigubernamentales de 2017, reiteró su llamado de justicia y enviaron un mensaje dedicado a su hijo.

Los padres de Pernalete concedieron una entrevista al medio NTN24. Elvira Llovera, madre del estudiante, aseguró que «no vamos a desfallecer» en los llamados para que se haga justicia en el caso.

«Que vamos a seguir apostando por esa Venezuela de derechos y libertades por la que él luchó, por la que todos esos jóvenes fueron asesinados, ejecutados», dijo Llovera.

Por su parte, José Gregorio Pernalete, padre del joven, sostuvo que su hijo «lo hizo muy bien». «Creyó en sus derechos. En salir a manifestar, en solicitar un país que tenga todas las garantías, las libertades, las posibilidades que se les negaban para ese momento», dijo.

PIDEN JUSTICIA POR PERNALETE

La familia Pernalete llevan varios años exigiendo justicia en el caso y en abril pidieron al nuevo fiscal general, Larry Devoe, que reabra el caso. La ONG Un Mundo Sin Mordaza se sumó a la denuncia y compartió las palabras de los padres.

«Aunque el Ministerio Público reconoció que murió tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena disparada por un funcionario de la Guardia Nacional (GNB), el caso fue archivado y ningún responsable ha sido sancionado», dijo Un Mundo Sin Mordaza.

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🚨 ALERTA | Familia de Juan Pablo Pernalete lleva nueve años exigiendo justicia A nueve años del asesinato del joven venezolano Juan Pablo Pernalete durante las protestas de 2017, su familia continúa esperando justicia. Aunque el Ministerio Público reconoció que murió tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena disparada por un funcionario de la Guardia Nacional, el caso fue archivado y ningún responsable ha sido sancionado. Los padres de Juan Pablo Pernalete aseguraron que no desfallecerán en su búsqueda de justicia y que continuarán defendiendo la Venezuela de derechos y libertades por la que su hijo luchó. A través de un mensaje cargado de memoria y dignidad, recordaron que su lucha no es solo por Juan Pablo, sino también por todos los jóvenes asesinados y los ciudadanos perseguidos por el régimen venezolano. “No vamos a desfallecer, Juan Pablo. Vamos a seguir apostando por esa Venezuela de derechos y libertades por la que luchó”. #VENEZUELA #SINMORDAZA #PERNALETE — Un Mundo Sin Mordaza (@Sinmordaza) November 2, 2026



Pernalete no fue la única persona fallecida en las protestas y sus padres piden que se haga justicia por todas las víctimas. «Su lucha no es solo por Juan Pablo, sino también por todos los jóvenes asesinados y los ciudadanos perseguidos», añadió la ONG.

La Fiscalía afirmó en 2021 que Pernalete murió por el impacto de una bomba lacrimógena durante una protesta e imputó a 12 funcionarios de la GNB. Sin embargo, su familia dijo que solo un acusado resultó detenido y «su caso no lo presentaron a juicio».