El mensaje de la exmagistrada Bárbara César Siero a María Corina tras su visita a El Rodeo I

La exmagistrada Bárbara César Siero, quien el mes pasado alegó que recibió presiones para firmar la inhabilitación de María Corina Machado, agradeció a la líder opositora la noche del viernes por el mensaje que dio en apoyo a los presos políticos tras visitar la cárcel de El Rodeo I.

En su cuenta de X (Twitter), Siero dijo: «Gracias María Corina por haber ido al Rodeo 1 donde estamos los familiares de los presos políticos, por pedir una vez más la libertad de ellos».

«Gracias por la empatía, por leer cada nombre y apellido, por visibilizarlos ante el mundo y no olvidarlos. Gracias por agarrar un megáfono y hacer que escucharan tu voz y tu mensaje», señaló.

La exjueza precisó que este gesto humano «nos llena de esperanza a todos». «Gracias por haber mencionado a mi hermano Guillermo César Siero. Gracias a quienes lo han hecho realidad», puntualizó.

Guillermo César Siero.

Gracias @MariaCorinaYA por haber ido al Rodeo 1 donde estamos los familiares de los presos políticos, por pedir una vez más la libertad de ellos. Gracias por la empatía, por leer cada nombre y apellido, por visibilizarlos ante él mundo y no olvidarlos.… pic.twitter.com/zQkPayniKG — BÁRBARA GABRIELA CÉSAR SIERO (@BarbaraCesarS) November 7, 2026

EL MENSAJE DE MARÍA CORINA

María Corina Machado se apersonó la tarde del viernes en las inmediaciones de la cárcel de El Rodeo I, en donde está el campamento instalado por familiares de presos políticos. La opositora subió a una zona donde podía escuchar los detenidos, tomó un megáfono y dijo unas palabras.

«Estoy aquí con ustedes. No están solos. ¡Libertad para todos los presos políticos! ¡Justicia para las víctimas! ¡Reparación para los familiares! ¡Memoria para que nunca vuelva a ocurrir!», dijo Machado desde una zona donde podían escuchar los detenidos.

La opositora, al igual que en otras ocasiones, exigió «garantías para la justicia y la libertad» de los presos políticos. «Dios de la mano, con Dios de la mano. ¡Hasta el final! ¡Venezuela será libre para siempre!», dijo Machado, notablemente conmovida.

Durante el encuentro con familiares, Machado leyó una lista con los nombres de 406 presos políticos quedan en el país. «No descansaremos hasta que el último preso político civil y militar obtenga libertad plena. Son todos. Por eso estoy aquí», dijo.

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«Hay muchos que están desaparecidos. Son miles perseguidos. Miles torturados. 23 presos políticos han fallecido en cautiverio del régimen desde el año 2015. Solo estos nombres son 1 756 años de prisión», dijo Machado.

En cuanto a Siero, en octubre afirmó que recibió presiones para firmar la inhabilitación de varios opositores, entre ellos Machado.

«Mis tres familiares fueron usados para coaccionarme como magistrada y vicepresidenta de la Sala Político Administrativa, ya que era competente para decidir sobre el destino político de los candidatos a las elecciones», relató.