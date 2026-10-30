El mensaje de la Embajada de EEUU por nombramiento del canciller Oliver Blanco y el plan de tres fases

John Barrett, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, se pronunció este viernes sobre el nombramiento de Oliver Blanco como nuevo canciller de Venezuela y le envió buenos deseos por su gestión.

La Embajada en Caracas publicó en la cuenta de X (Twitter) el breve mensaje de Barrett. «Felicito a Oliver Blanco por su nombramiento como ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional del gobierno interino de Venezuela», dijo.

Barrett manifestó su confianza de que podrá continuar las gestiones con la Cancillería venezolana durante la gestión de Blanco. Su objetivo final es avanzar en el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Felicito a @oliverblanco por su nombramiento como ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional del gobierno interino de Venezuela. Le deseo mucho éxito en su gestión mientras trabajamos juntos para avanzar en el plan de tres fases de @POTUS y @SecRubio. – JB https://t.co/X9VtKC9BjI — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) October 30, 2026



«Le deseo mucho éxito en su gestión mientras trabajamos juntos para avanzar el plan de tres fases de Trump y Rubio», concluyó Barrett. El mensaje fue acompañado de una publicación del diplomático con Blanco.

EL NOMBRAMIENTO DE BLANCO

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció el nombramiento de Blanco durante una actividad en la tarde del jueves. Previamente, ocupó dos cargos: Vicecanciller Primero y viceministro de Relaciones Exteriores para Europa y América del Norte.

«Con base a ese futuro y cómo seguir consolidando las relaciones internacionales y ampliarnos a todo el mundo, he decidido designar a Oliver Blanco como nuevo canciller de la República», indicó Rodríguez.

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Mientras tanto, Félix Plasencia, canciller desde julio de este año, pasará a estar al frente de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Presidencia. Rodríguez le ordenó instalarse en Reino Unido para gestionar la entrega del oro bloqueado en el Banco de Inglaterra.

Blanco se unió a la Cancillería apenas en febrero de 2026 y cuenta con formación académica en Relaciones Internacionales. Durante sus meses, ha sido uno de los funcionarios encargados de la diplomacia con Estados Unidos y Europa.