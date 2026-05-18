Venezuela

El mensaje de Jorge Rodríguez a propósito del cumpleaños de Delcy Rodríguez

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, le envió un emotivo mensaje de cumpleaños a su hermana, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez

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«Muy pocas personas son tan valientes como tú. Y en ti habita la ternura y el amor por todos», reseñó Jorge Rodríguez en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

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Asimismo, agradeció por poder tenerla en sus vida y acompañó el post con varias fotos de él junto a su hermana.

«Gracias damos a la vida por tenerte. Feliz cumpleaños, hermana del alma», añadió el parlamentario.

OTRO MENSAJE A DELCY RODRÍGUEZ 

De igual forma, el ministro de Comunicación e Información, Miguel Ángel Pérez Pirela, felicitó a Delcy Rodríguez.

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«Mujer venezolana ejemplar, luchadora de todas las horas, mezcla de inteligencia, sensibilidad y valentía», comentó.

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