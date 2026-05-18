El mensaje de Jorge Rodríguez a propósito del cumpleaños de Delcy Rodríguez

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, le envió un emotivo mensaje de cumpleaños a su hermana, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez

«Muy pocas personas son tan valientes como tú. Y en ti habita la ternura y el amor por todos», reseñó Jorge Rodríguez en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

Asimismo, agradeció por poder tenerla en sus vida y acompañó el post con varias fotos de él junto a su hermana.

«Gracias damos a la vida por tenerte. Feliz cumpleaños, hermana del alma», añadió el parlamentario.

Muy pocas personas son tan valientes como tú. Y en ti habita la ternura y el amor por todos. Gracias damos a la vida por tenerte. Feliz cumpleaños, hermana del alma. pic.twitter.com/v4cguwUyV1 — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) May 18, 2026

OTRO MENSAJE A DELCY RODRÍGUEZ

De igual forma, el ministro de Comunicación e Información, Miguel Ángel Pérez Pirela, felicitó a Delcy Rodríguez.

«Mujer venezolana ejemplar, luchadora de todas las horas, mezcla de inteligencia, sensibilidad y valentía», comentó.