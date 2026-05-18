El mensaje de Jorge Rodríguez a propósito del cumpleaños de Delcy Rodríguez

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, le envió un emotivo mensaje de cumpleaños a su hermana, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez
«Muy pocas personas son tan valientes como tú. Y en ti habita la ternura y el amor por todos», reseñó Jorge Rodríguez en un mensaje divulgado en sus redes sociales.
Asimismo, agradeció por poder tenerla en sus vida y acompañó el post con varias fotos de él junto a su hermana.
«Gracias damos a la vida por tenerte. Feliz cumpleaños, hermana del alma», añadió el parlamentario.
Muy pocas personas son tan valientes como tú. Y en ti habita la ternura y el amor por todos. Gracias damos a la vida por tenerte. Feliz cumpleaños, hermana del alma. pic.twitter.com/v4cguwUyV1
— Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) May 18, 2026
OTRO MENSAJE A DELCY RODRÍGUEZ
De igual forma, el ministro de Comunicación e Información, Miguel Ángel Pérez Pirela, felicitó a Delcy Rodríguez.
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«Mujer venezolana ejemplar, luchadora de todas las horas, mezcla de inteligencia, sensibilidad y valentía», comentó.
Feliz cumpleaños, Presidenta @delcyrodriguezv mujer venezolana ejemplar, luchadora de todas las horas, mezcla de inteligencia, sensibilidad y valentía. pic.twitter.com/hRzLQBd8SQ
— Miguel Ángel Pérez Pirela (@maperezpirela) May 18, 2026