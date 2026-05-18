Cofundador de PayPal presentó propuesta para restablecer vínculos entre la banca venezolana y el sistema financiero de EEUU

Peter Thiel, empresario estadunidense y cofundador de PayPal, presentó una propuesta para restablecer los vínculos entre la banca venezolana y el sistema financiero de los Estados Unidos. El directivo hizo la propuesta a través de su startup Erebor Bank.

Thiel es una de las 100 personas más ricas del mundo y su fortuna se estima en 23.400 millones de dólares. En su presentación dijo que busca aprovechar la ventana de oportunidad generada tras la reciente flexibilización de sanciones sobre el Banco Central de Venezuela (BCV) en el mes de abril.

Según la agencia Bloomberg, Erebor Banck ofreció establecer relaciones de corresponsalía con bancos venezolanos. Además de habilitar subcuentas para clientes. De concretarse la propuesta, empresas venezolanas podrían abrir cuentas en EEUU.

Mediante reuniones de sus ejecutivos con altos funcionarios del gobierno en Caracas, el banco ofreció gestionar líneas corresponsales y crear subcuentas para empresas locales.

Esta iniciativa representa una vía financiera no tradicional para un mercado que la mayoría de los bancos globales evitan debido a las sanciones. También ofrece un cumplimiento normativo más ágil para las compañías.

Por su parte, Jacob Hirshman, cofundador del startup, estuvo recientemente de visita en Caracas y se reunió con el presidente del BCV, Luis Pérez, y altos ejecutivos de la banca privada nacional.

En este sentido, trascendió que estas conversaciones preliminares cuentan con el seguimiento de instancias diplomáticas estadounidenses. Todo en el marco de la restauración de la operatividad financiera del país en el mundo.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON EREBOR BANK Y VENEZUELA?

Según la página Ecosistemastartup.com, Erebor Bank alcanzó una valoración de $4.35 mil millones tras obtener una aprobación condicional preliminar de la Office of the Comptroller of the Currency (OCC) en febrero de 2026.

Tres meses después, Bloomberg reportó conversaciones preliminares entre ejecutivos del banco y autoridades financieras venezolanas para explorar líneas corresponsales que reconecten al país con el sistema bancario estadounidense.

Este movimiento señala una oportunidad crítica: la infraestructura financiera especializada donde la banca tradicional no quiere operar sigue siendo un espacio viable para startups ágiles, incluso en contextos políticamente sensibles.