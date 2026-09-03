El mensaje de Dinorah Figuera a familiares de los presos políticos en medio de los traslados arbitrarios

La presidenta de la Asamblea Nacional 2015, Dinorah Figuera, recibió la carta enviada por los familiares de los presos políticos en el país.

En ese sentido, expresó su preocupación por la denuncia acerca de los traslados de algunos presos políticos «del centro Penitenciario Rodeo l sin el conocimiento de sus familiares y abogados, causando gran incertidumbre».

«Estoy atenta a reunirnos. Mi solidaridad y compromiso de seguir buscando las vías urgentes, justas y necesarias para la libertad de todos los presos políticos», comentó.

Acuso recibo de esta carta abierta de los familiares de los presos políticos, así como manifiesto con preocupación a la denuncia acerca de los traslados de algunos presos políticos del centro Penitenciario Rodeo l sin el conocimiento de sus familiares y abogados, causando gran… https://t.co/Jrm53ZJ1i5 — Dinorah Figuera. (@Dinorahfiguera) September 3, 2026

LOS TRASLADOS DE PRESOS POLÍTICOS

Familiares de presos políticos denunciaron que durante la noche de este miércoles autoridades en el Rodeo I realizaron trasladaros arbitrarios, muchos de los cuáles serían al Fuerte Guaicaipuro, en el estado Miranda.

De acuerdo con el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), habrían trasladado por el caso Gedeón a José Ángel Barreno Cordones, Ángel Orlando Perdomo Hurtado, Luis Manuel Paiva Soto, Jairo Rafael Bethermytt Carrillo, Ederson Roberto Rumi Mogollón, Alexander José Chávez Mogollón y Roberto Andrés Rondón Restrepo.

Mientras tanto, por el caso de Plaza Venezuela habrían trasladado a Emmanuel Rafael de la Rosa Córdova y Alberto Gutiérrez García.

Esta información se pudo conocer porque algunos detenidos se han comunicado con sus familiares.

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Asimismo, ante la falta de respuestas, las familias subieron a la montaña cercana para intentar comunicarse con los detenidos a través del eco, logrando saber que se habrían ejecutado 32 traslados, incluyendo el de tres ciudadanos de nacionalidad colombiana.