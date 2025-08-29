Venezuela

El mensaje de Delcy Rodríguez a quienes «piensan» en una «agresión» de EEUU

La vicepresidente, Delcy Rodríguez, envió este viernes un mensaje a quienes «piensan» en una «agresión» militar de Estados Unidos, mientras avanza en el despliegue cerca de aguas venezolanas para combatir al narcotráfico.

Rodríguez se pronunció desde la refinería El Palito, en el estado Carabobo, durante una jornada de alistamiento en la Milicia Bolivariana. En su alocución, la vicepresidente aseguró que el país está preparado para cualquier agresión.

«Quienes piensan en una agresión militar a Venezuela, sepan que les va a ir muy mal… Les va a ir mucho peor si se atreven a la agresión. Seremos su pesadilla. Cálmense, señores halcones de los Estados Unidos», dijo Rodríguez.

Acompañada de trabajadores petroleros de la refinería, Rodríguez aseguró que «estamos listos por Venezuela». «Que nadie se atreva con nosotros… Se equivocan y se seguirán equivocando, aquí no hay ablandamiento», acotó.

RODRÍGUEZ DESTACA EL ALISTAMIENTO

Numerosos voceros del gobierno de Maduro llamaron a la ciudadanía a alistarse en la Milicia. Lo mismo hizo Rodríguez este martes, a la vez que destacó que todo el país «está desplegado» en el proceso de reclutamiento.

«Nosotros estamos aquí con los trabajadores de todo el conglomerado energético de Venezuela. Los fascistas le siguen haciendo el trabajo a los Estados Unidos para apoderarse de las riquezas de Venezuela», acotó Rodríguez.

La vicepresidente destacó el alistamiento a la Milicia. Foto: Cortesía

Rodríguez sostuvo que las «agresiones» de Estados Unidos han «consolidado la unidad nacional». «Aquí lo que hay es la consolidación de una fuerza impugnable para defender a nuestro país», apuntó.

Las declaraciones de Rodríguez ocurrieron mientras la Casa Blanca aumenta las denuncias contra el llamado Cartel de los Soles, una supuesta organización criminal encabezada por las autoridades venezolanas dedicada al narcotráfico, entre otros crímenes.

