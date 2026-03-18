El mensaje de Delcy Rodríguez a los jugadores venezolanos tras ganar el Clásico Mundial de Béisbol

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, felicitó a la selección venezolana tras haber ganador el Clásico Mundial de Béisbol.

«¡Viva Venezuela! Hoy todo el mundo en el país está demasiado feliz. Yo quiero en nombre de nuestro pueblo y del gobierno de Venezuela agradecer y abrazar a cada uno de nuestros jugadores», indicó.

Asimismo, sostuvo que esta es la primera vez en la historia que Venezuela queda campeón en este evento deportivo.

«Este triunfo es la victoria de la pasión, el talento y la unión que nos caracteriza como venezolanos. Un logro que quedará para siempre en el corazón de nuestro país. Como decimos nosotros, honor al vencido y gloria al vencedor. Gloria al bravo pueblo», expresó en sus redes sociales.

Además, Delcy Rodríguez envió un mensaje a los peloteros venezolanos: «Adelante ustedes muchachos, ustedes representan cada cielo, cada mar y cada tierra de esta hermosa patria de nuestro libertador Simón Bolívar. Felicitaciones», manifestó.

¡Venezuela triunfa unida! Por primera vez somos campeones del Clásico Mundial de Béisbol. Este triunfo es la victoria de la pasión, el talento y la unión que nos caracteriza como venezolanos. Un logro que quedará para siempre en el corazón de nuestro país. ¡VIVA VENEZUELA! pic.twitter.com/yL1QuoM2nE — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) March 18, 2026

Venezuela se consagró este martes como la mejor selección del mundo de béisbol al doblegar 3-2 al equipo de Estados Unidos en la final del Clásico Mundial.

Tras este histórico triunfo, Delcy Rodríguez anunció la declaración de ‘día de júbilo nacional no laborable’ para celebrar el miércoles el triunfo de la selección venezolana.