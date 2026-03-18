¡LO LOGRAMOS! Venezuela hace historia en Miami y conquista su primer Clásico Mundial

EFE.- Venezuela se consagró como la mejor selección de béisbol del planeta tras vencer en Miami a la novena de Estados Unidos por 3-2 y conquistar su primer Clásico Mundial de Béisbol, impulsado por un doble de Eugenio Suárez en la novena entrada, cuando el marcador reflejaba un empate a 2.

El doble de Suárez, que llevó a Javier Sanoja a base, rubricó una victoria que comenzó con las anotaciones de Salvador Pérez, en la tercera entrada y de Wilyer Abreu, en la cuarta, mediante jonrón.

Aunque Bryce Harper igualó el partido a 2 con otro jonrón en la octava entrada, Venezuela se recompuso inmediatamente ante un estadio repleto de aficionados venezolanos, y asestó a EE.UU. su segunda derrota consecutiva en la final, después de que cayera contra Japón en 2023 por 2-3.

El jonrón de Harper fue el único borrón de una actuación casi perfecta de los lanzadores venezolanos, liderados por el titular Eduardo Rodríguez.

El ‘bullpen’ de Venezuela secó a una novena estadounidense compuesta por nombres de la talla de Aaron Judge, Bryce Harper o Bobby Witt Jr., entre otros, que tan solo logró 3 ‘hits’ y apenas superó en una ocasión la primera base.

Los lanzadores estadounidenses no se quedaron lejos de esas cifras, concediendo únicamente 6 ‘hits’ a los venezolanos, aunque cada uno de ellos resonaba como una victoria en el LoanDepot Park de Miami, que por momentos parecía hallarse en Caracas.

Pese a tratarse de su primera final del Clásico Mundial, el combinado venezolano no tardó en sacar el colmillo mostrado en partidos anteriores, y sumó un ‘hit’ de Ronald Acuña Jr. en el primer lanzamiento del encuentro.

La amenaza se hizo realidad en la tercera entrada, cuando Salvador Pérez adelantó a Venezuela, empujado por un globo de sacrificio de su compañero en los Kansas City Royals, Maikel Pérez, que desató el delirio de la hinchada local.

Previamente, Pérez había alcanzado la tercera base gracias a un error en el lanzamiento del estadounidense Nolan McLean.

Mientras, Rodríguez mantenía a raya a los poderosos bateadores estadounidenses, a los que solo permitió alcanzar base en una ocasión transcurrido el primer tercio de final.

Wilyer Abreu dobló la distancia en el marcador en el siguiente paso por el montículo, cuando anotó un jonrón de una carrera.

La sequía bateadora de Estados Unidos se mantuvo aún con un nuevo inquilino defendiendo las bases venezolanas, después de que Eduard Bazardo reemplazara a Rodríguez, y este fuera sustituido brevemente después por José Buttó.

Impulsada por el marcador, la hinchada venezolana se hacía escuchar cada vez más, y sus gritos de ‘ponche, ponche’, cuando la cuenta alcanzaba dos ‘strikes’, fue subiendo de decibelios a medida que oscurecía la noche.

La quinta, la sexta y la séptima entrada se marcharon con un cero en el casillero de ambos conjuntos y con tan solo un ‘hit’ para cada uno de ellos, mientras continuaba el desfile de lanzadores por los montículos estadounidenses y venezolanos en busca de brazos frescos.

Pero la frescura no fue suficiente para evitar que Bryce Harper igualara ante Andrés Machado el partido con un jonrón de dos carreras en la octava que convirtió el encuentro en una muerte súbita.

Ahí fue donde apareció primero Luis Arráez, logrando una base por bolas, y posteriormente Sanoja, quien le sustituyó en busca de la carrera ganadora. Su velocidad le permitió robar la segunda base -con una revisión mediante-, y luego aprovechar el doble de Suárez.

¡VENEZUELA LO LOGRÓ!

Daniel Palencia, desde el montículo, ponchó a Kyle Schwarber, forzó un globo de Gunnar Henderson y ponchó a Roman Anthony para sellar la victoria y el título para Venezuela.

Seis victorias y una derrota -ante República Dominicana en la fase de grupos- es el balance de Venezuela en este Clásico Mundial. Antes del triunfo de esta noche se deshizo de Japón (8-5) en cuartos de final y de Italia en semifinales (4-2)