«El mal y los pecados pueden estar en la Iglesia»: Cardenal Baltazar Porras alzó la voz por los presos políticos

El cardenal Baltazar Porras envió un mensaje en solidaridad con los presos políticos y sus familias y alertó que el mal puede estar, incluso, dentro de la propia Iglesia.

«Que cantidad de presos políticos, que cantidad de gente torturada, que cantidad de gente que ha tenido que irse, y lo vemos como algo ajeno a nosotros y solo cuando van saliendo una serie de cosas es cuando nos llama la atención. ¿Es que no nos habíamos dado cuenta de lo que pasaba? ¿No éramos capaces de ver si se podía hacer algo?», se preguntó.

Asimismo, Porras se refirió al accionar de la propia Iglesia. «También el mal, los errores y los pecados pueden estar en la Iglesia, en cada uno de nosotros como bautizados, como obispos, cardenales o papa. Eso no es para rasgarnos las vestiduras, sino para sacar de lo que significa el dolor y el rechazo de tantas cosas que pasan a nuestro alrededor, que tenemos que ver cuáles son los valores fundamentales que están detrás de la vida».

🚨 ¡ÚLTIMA HORA VENEZUELA! 🚨🇻🇪 URGENTE — ¡LO ÚLTIMO! 🇻🇪 🇺🇸 El cardenal Baltazar Porras abogó por los REHENES POLÍTICOS y advirtió que «el mal» también está dentro de la Iglesia católica, en medio del escándalo por la extorsión en el Arzobispado de Caracas. pic.twitter.com/SFndkbdDJc — ¡DIFUNDELO YA! (@DIFUNDELOYA) January 23, 2026

«En estos momentos nuestra lucha es por la vida de quienes la tienen conculcada y que por eso allí hay que poner toda la fuerza. Prudencia no significa no querer hacer nada. Todos tenemos alguna capacidad para que al menos en nuestro alrededor ese valor de la vida sintamos que hay que respetarlo, no solamente para los míos, sino también para estos que no conozco», acotó Porras.

En esta línea, reiteró su llamado en favor de la libertad de los presos políticos. «Todo lo que se está haciendo en estas semanas por el acompañamiento a tantas familias que sufren. Los testimonios le parten a uno el alma y el corazón, por las circunstancias en las que los están torturando o simplemente porque no se les permite saber dónde está o cómo está».

Sus declaraciones ocurren luego que la Arquidiócesis de Caracas negó que en su sede haya tenido lugar alguna extorsión a familiares de detenidos, luego de que Mariana González, hija del opositor Edmundo González Urrutia, denunciara que recibió presiones de personas vinculadas a la Iglesia, las autoridades y otros organismos para que su padre desista de sus reclamos a cambio de la liberación de su yerno, Rafael Tudares.