El importante repunte que tendría la venta de cauchos en el país este 2026: sector motorizado ha sido clave

José Rafael Hernández, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Cauchos (Asocauchos), aseguró este martes que el sector tiene altas expectativas de crecimiento para el cierre de este año.

Hernández brindó una entrevista en el programa Dos Más Dos de Unión Radio, en donde precisó que el gremio está enfocado en consolidar un crecimiento. Para este 2026, esperan un aumento de ventas entre el 25% y el 30%.

El gremialista detalló que actualmente el 70% de los cauchos son importados, pero para finales de 2026 esperan que la producción nacional abarque esa cifra. Esto se debe al crecimiento que se ha dado, «sobre todo en el sector de motos», según Hernández.

«En el sector industrial hubo un repunte también importante, sobre todo a nivel de maquinaria para las empresas básicas del Estado en Guayana. En el sector de motos, evidente la cantidad de motos que entraron al país», detalló.

Hernández agregó que el mercado de reposición de cauchos nuevos «fue importante». Esto se debe a «los vehículos que se vendieron el año pasado, que estuvieron alrededor de unos 40.000 que entraron nuevos al país».

HERNÁNDEZ DESTACA EL FINANCIAMIENTO

Más allá del repunte industrial y el mercado de motos, Hernández destacó el valor de las nuevas plataformas de financiamiento. Al poder fraccionar los pagos, los usuarios pueden comprar cauchos, aumentando las ventas.

«Eso ha sido maravilloso, nos ha ayudado a tener un incremento del 35% de nuestras ventas y, no solo eso, sino que estas plataformas digitales que están dando crédito automático permiten que el usuario final consiga un neumático de mejor calidad», dijo.

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Hernández también señaló que «las caucheras ya no son caucheras per se». A pesar de la crisis, destacó que estos establecimientos no solo ofrecen neumáticos, sino también otros servicios que «ayudan muchísimo a la gente».