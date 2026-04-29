El importante crecimiento económica del país para el segundo semestre, estos serán los sectores más beneficiados

El presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), José Gregorio Rodríguez, aseguró este miércoles que Venezuela podría tener un crecimiento del 10% en el segundo semestre del año.

Rodríguez sostuvo una entrevista en el programa A Tiempo de Unión Radio. Al ser consultado sobre las proyecciones económicas, indicó que la actividad comercial aumentará, especialmente en los sectores de alimentación, medicamentos y tecnología.

«Son expectativas importantes que nosotros creemos que en el caso de los comercios y los servicios va a tener un crecimiento ya este año, incluso, a partir del segundo semestre vamos a verlo un poco más real», detalló Rodríguez.

El gremialista detalló que el crecimiento será de «casi los dos dígitos o los dos dígitos». Esto se debe a que los ciudadanos «ya no viven de una sola actividad económica», sino que tienen hasta tres trabajos para complementar sus ingresos.

RODRÍGUEZ SOBRE EL AJUSTE SALARIAL

En vísperas del incremento «responsable» del ingreso anunciado por el gobierno nacional, desde Consecomercio manifestaron su respaldo a «cualquier medida que tenga responsabilidad en el tiempo».

«Tenemos que buscar cómo incrementar la productividad, la generación de riquezas para que precisamente ese trabajador no dependa de un salario mínimo o de un concepto que de alguna manera no impacte en sus prestaciones sociales», añadió Rodríguez.

El aumento del sueldo o los ingresos deben estar «respaldados con los recursos», según Rodríguez. Así pues, espera que no se tenga que «imprimir un dinero que no es producto de la actividad económica» y evitar que el sector privado deba ajustar sus costos.

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Aunque Rodríguez respaldo el aumento de los ingresos, insistió en que el tema salarial tiene diversas complicaciones, como pueden ser la Ley del Trabajo, el Seguro Social y la Ley de Pensiones.

Gremios y sindicatos se mantienen expectantes al aumento del ingreso anunciado para este viernes. Sin embargo, todavía no hay mayores detalles oficiales sobre esta medida y se desconoce en qué monto quedaría fijado el salario mínimo.