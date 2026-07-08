El impactante video del momento en el que colapsó la escuela Rafael Rangel en Carayaca

En las últimas horas se ha viralizado un video del momento del colapso de la escuela Unidad Educativa Rafael Rangel, ubicada en Carayaca, en La Guaira, luego de haber sufrido graves daños estructurales durante los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio.

En el audiovisual divulgado en redes sociales quedó registrado el momento en el que empezó a colapsar la estructura del plantel.

Durante el clip que dura 42 segundos se puede escuchar como en primera instancia empezaron a crujir las paredes antes de que empezara a colapsar hasta reducirse a una montaña de concreto y polvo.

Afortunadamente, al momento del colapso no se reportaron personas lesionadas.

Vecinos de la zona aseguran que se hizo una demolición controlada debido a los severos daños que tenía la estructura de la escuela, por lo que al momento de lo ocurrido no había nadie en el interior de la misma.

No obstante, hasta el momento, las autoridades no han confirmado si se trató de una demolición controlada o si el mismo cayó por los daños que ya presentaba por los terremotos.

Asimismo, trascendió que algunas familias del sector están utilizando la cancha de la institución educativa para dormir, ya que aunque no están en condición de damnificados tienen miedo de dormir en sus casas.