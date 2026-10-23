Alejandro Betancourt aparece por primera vez y destaca avances en campos petroleros

El empresario Alejandro Betancourt, principal accionista y director ejecutivo de North American Blue Energy Partners (Nabep), habló este viernes por primera vez sobre sus acuerdos petroleros en Venezuela.

Delcy Rodríguez, presidente interina, hizo una inspección de distintos acuerdos petroleros alcanzados con Estados Unidos. En uno de los enlaces en vivo, se comunicó con Betancourt, quien estaba en una plataforma en el estado Zulia.

«Rompimos récord de 115.000 barriles y es un orgullo estar aquí con el personal que tenemos, con los trabajadores de Nabeb y Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Todo constantemente rompiendo récord. Solamente trabajo y logros para el país», dijo.

Betancourt agregó que estuvo con miembros del Departamento de Estado de Estados Unidos y de Pdvsa en las instalaciones petroleras en el Lago de Maracaibo. Otros dos módulos se podrían incorporar a la producción «en los próximos meses».

#23Oct | El empresario venezolano Alejandro Betancourt habló por primera vez en un acto de gobierno encabezado por Delcy Rodríguez y el encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett sobre los avances de la inspección en los proyectos petroleros entre el país norteamericano y Venezuela. — Caraota Digital (@CaraotaDigital) October 23, 2026

EEUU DEFIENDE LOS ACUERDOS

John Barrett, encargado de Negocios de Estados Unidos, también estuvo presente en la actividad, sentado a un lado de Delcy Rodríguez. En ese sentido, tomó el micrófono para celebrar los acuerdos petroleros entre ambos países.

«Realmente es impresionante que ya se está haciendo. Es un gran acuerdo. Estamos super orgullosos de estar aquí con ustedes. Está cambiando el escenario de energía, no solo en Venezuela, sino para nosotros en Estados Unidos», dijo.

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El diplomático no dudó en calificar a Venezuela como «un gran socio» por alcanzar estos acuerdos en el sector hidrocarburos. «Estamos muy entusiasmados e impresionados con todo el desempeño», agregó.

Estados Unidos y Venezuela firmaron acuerdos para la explotación de 17 campos petroleros. El trato contempla una inversión mayor a los 100.000 millones de dólares y más del doble en regalías y tributos al Estado venezolano.