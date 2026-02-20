¿El fenómeno Therian es un trastorno mental? Esto dice un psicólogo

El psicólogo Richard Pacheco se pronunció este jueves sobre la subcultura Therian y negó que las personas que forman parte de este movimiento sufran algún trastorno, aunque reconoció que es un «fenómeno» que requiere atención.

Los videos y fotos virales sobre Therian se han viralizado en redes sociales y han dado mucho de qué hablar. Con el paso de los días, se ha creado un amplio debate sobre esta subcultura, mientras que surgen preguntas sobre sus practicantes.

Desde un principio, Pacheco subrayó que hay un trastorno psicótico de zoantropía, que ocurre cuando una persona cree que su cuerpo se convierte en un animal. «Los Therian parecen que no tienen eso», detalló el experto en Unión Radio.

Pacheco aseguró que «no tienen ni la realidad alterada ni la concepción de su imagen alterada». Sin embargo, afirmó que algunas personas Therian sí pueden sufrir de algún trastorno distinto a la zoantropía.

«Psicológicamente, entienden que se identifican con este animal y quieren de alguna manera imitar este comportamiento», dijo Pacheco. «Los Therian en un 40% ha sido diagnosticado con algún tipo de trastorno psicológico o psiquiátrico de manera previa», acotó.

RASGOS

El especialista detalló que, tras evaluar casos de algunos Therian, se percató de que cuenta con «ciertos aspectos del espectro autista». Entre estos rasgos destacan dificultad de relaciones interpersonales, propensión al pensamiento mágico y el creer en fantasmas.

Más allá de los aspectos psicológicos, Pacheco afirmó que los Therian son un «fenómeno cultural» vinculado con la «batalla de política de identidad», a la vez que pidió no atacar a las personas de esta subcultura.