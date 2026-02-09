Venezuela

El exhorto que le hizo Jorge Arreaza a los presos políticos que están siendo excarcelados en el país

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Arreaza

El presidente de la Comisión Especial del Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, Jorge Arreaza, aseguró este lunes que aquellas personas beneficiadas por la Ley de Amnistía deben ejercer la política «con respeto a las leyes».

«La finalidad de la amnistía es la convivencia democrática y la paz», dijo Arreaza en un mensaje divulgado a través de su cuenta de X (Twitter).

En este sentido, le envió un mensaje a los presos políticos que serán beneficiados con esta ley. «El Estado expresó su intención de promover el reencuentro; quién la recibe, debe actuar con espíritu de entendimiento, ejerciendo la política con respeto a las leyes».

Arreaza no especificó si se refería a un caso en particular. No obstante, alertó: «Todos debemos reflexionar y rectificar».

Arreaza no especificó si se refería a un caso en particular. No obstante, alertó: «Todos debemos reflexionar y rectificar».

Este mensaje se dio en medio de la detención de Juan Pablo Guanipa, a quien privaron de libertad a menos de 12 horas después de su excarcelación.

Tras salir de prisión, Guanipa solo tenía como exigencia presentarse cada 30 días a un tribunal y no salir del país. Por lo cual, el dirigente político se sumó al acompañamiento de familiares de presos políticos y dio declaraciones a la prensa.

No obstante, el Ministerio Público aseguró que con estas acciones el dirigente opositor no cumplió con las «obligaciones impuestas» y solicitó que le den casa por cárcel. Desde su detención su familia desconoce su paradero.

