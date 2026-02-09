MP solicitó revocar medidas otorgadas a Juan Pablo Guanipa y pidió «detención domiciliaria», esto denunció la familia

Organismos de seguridad ordenaron nuevamente la detención del dirigente opositor, Juan Pablo Guanipa, horas después de su excarcelación.

En ese sentido, el Ministerio Público solicitó la revocación de la medida cautelar acordada a Guanipa en virtud de haberse verificado el «incumplimiento de las condiciones impuestas por el precitado órgano jurisdiccional».

«El Ministerio Público recuerda que las medidas cautelares acordadas por los tribunales están condicionadas al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas y que su incumplimiento faculta al órgano judicial a solicitud de parte: revocar o sustituir la medida previamente otorgada, conforme a la legislación vigente», indicó el organismo en un comunicado.

Ante esto, el Ministerio Público solicitó al Tribunal que Guanipa pase a «un régimen de detención domiciliaria».

¿QUÉ PASÓ CON JUAN PABLO GUANIPA?

Ramón Guanipa, hijo del dirigente, denunció que «un grupo de personas armadas interceptaron y secuestraron a Juan Pablo. Era un grupo de aproximadamente 10 personas no identificadas».

Además, describió cómo ocurrió la detención, en la que destacó la violencia con que actuaron los funcionarios.

«Se bajaron personas sin identificación, armas largas, con una actitud, además, muy agresiva. Le dieron golpes al carro. Hubo unos que se metieron a la casa otra vez, empezaron a golpear la casa también. Y en medio de ese tumulto mi papá decidió bajarse. En vista de que no iban a irse a ningún lado y ellos estaban en esa actitud. Entonces, al bajarse, inmediatamente lo agarraron y lo metieron en uno de los vehículos y se fueron. No se llevaron a ningún otro de las personas que estaban allí», relató en una entrevista con el medio Guarimba Digital.

«Uno de los muchachos me dice: ‘Nosotros pensamos en verdad que nos iban a matar’. Porque cuando son funcionarios la actitud es otra, es como más protocolar. Pero esto fue un secuestro como si te estuviese llevando la mafia», afirmó.

LEA TAMBIÉN: GONZÁLEZ URRUTIA CELEBRA NUEVAS EXCARCELACIONES Y EXIGE LIBERACIÓN DE LOS PRESOS POLÍTICOS

Denunciamos que un grupo de personas armadas interceptaron y secuestraron a Juan Pablo Guanipa hace minutos. Era un grupo de aproximadamente 10 personas no identificadas. Logramos identificar un Corolla plateado, un Range Rover blanca y un Renault Simbol. Exigimos FE DE VIDA… — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) February 9, 2026

Asimismo, cuestionó el argumento del Ministerio Público sobre el supuesto incumplimiento de las condiciones judiciales. «No dice en ningún lado que no puede declarar, que no puede hablar, que no puede simplemente pasear por los centros de reclusión en moto. ¿Cuál es el crimen?», expresó.

«Lo único que ha salido es el comunicado del Ministerio Público diciendo que le revocan las medidas que le habían otorgado porque aparentemente incumplió alguna medida. Sin embargo, yo tengo la boleta de excarcelación aquí y lo único que dice es que tiene un régimen de presentación de treinta días y prohibición de salida del país», asentó.

El dirigente opositor había sido excarcelado el domingo por la tarde, luego de permanecer más de ocho meses detenido por motivos políticos.

«Aquí estamos, saliendo en libertad después de año y medio, diez meses escondidos, casi nueve meses aquí detenido. Hoy estamos saliendo en libertad. Mucho que hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela. Siempre con la verdad por delante», expresó Guanipa en un video publicado en sus redes sociales tras ser liberado.