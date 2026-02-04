Venezuela

El exhorto que hizo el Ministerio de Educación a los docentes sobre los disfraces de Carnaval en los colegios

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

El Ministro de Educación, Héctor Rodríguez, advirtió a las instituciones educativas que no deben pedirle a los estudiantes la compra de disfraces con motivo de Carnaval.

«El Ministerio de Educación recuerda una vez más la inconveniencia de solicitar a las y los estudiantes contribuciones económicas y compra o confección de disfraces sofisticados que se alejen del sentido pedagógico de la ocasión, y que generen cargas onerosas para la mayoría de las familias», indicó.

«Insistimos en que los materiales a utilizar y las producciones para la celebración de eventos y festividades en las instituciones educativas, deben ser, en lo posible, recursos a disposición y elementos reutilizables», precisó.

LEA TAMBIÉN: DELCY RODRÍGUEZ DIO DETALLES SOBRE SU CONVERSACIÓN CON LA ENCARGADA DE NEGOCIOS DE EEUU

En este sentido, señaló que se trata de promover el aprendizaje, de activar la creatividad y la originalidad, además de estimular la toma de conciencia sobre valores, como el trabajo en equipo, la responsabilidad con el ambiente y la idea de alcanzar los mejores logros con esfuerzo y disciplina, «no a partir de quién pueda pagar más».

Además, realizó tres peticiones a los docentes:

  • Transformar la celebración del carnaval en contenido educativo con profundidad e impacto positivo para nuestros niños, niñas y adolescentes.
  • Implementar proyectos como el propuesto en este documento, con propósitos pedagógicos bien definidos, sesiones con contextos reales y evidencias de progreso.
  • Realizar los ajustes pertinentes de acuerdo a cada grupo.

Incluso acotó que la propuesta del Ministerio de Educación para estos carnavales es: ¡Venezuela es nuestra tierra!, que puede incluir carroza alusiva al estado elegido, documentación del proceso creativo, confección del disfraz, desfile.

