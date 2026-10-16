Suiza sacó de su lista de «activos bloqueados» a los exministros venezolanos Jorge Arreaza y Marleny Contreras

El gobierno de Suiza retiró a los exministros Marleny Contreras y Jorge Arreaza de su lista de funcionarios con activos bloqueados relacionados con el gobierno venezolano.

En esta misma actualización incorporaron a la lista a seis nombres vinculados con investigaciones financieras relacionadas con Venezuela.

A continuación los nuevos sancionados por Suiza:

Alex Saab

Álvaro Pulido

José Vicente Amparan Croquer

Mario Enrique Bonilla Vallera

Milagros Coromoto Torres Morán

María Consuelo Pardi Celis.

Esta lista destaca por tener además nombres como el de Alejandro Betancourt López, principal socio del gobierno de Donald Trump para los acuerdos petroleros con Venezuela.

Asimismo, hay otros nombres en la lista como Nicolás Maduro, Cilia Flores, Francisco Convit, Haiman El Troudi, Walter, Yosser y Yoswal Flores, Raúl Gorrín, Nervis Villalobos, entre otros.

La lista contempla medidas destinadas a impedir la disposición de activos que pudieran estar relacionados con investigaciones sobre presuntas irregularidades financieras y eventuales procedimientos de recuperación de fondos.

«Los bienes de las personas políticamente expuestas en el extranjero y de sus familiares que figuran en el anexo quedan congelados», indicaron.