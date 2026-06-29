El encargado de negocios de EEUU visitó la «zona cero» en el municipio Chacao

El encargado de negocios de la embajada de EEUU en Caracas, John Barrett, visitó la llamada “zona cero” del municipio Chacao. Lo hizo específicamente en las urbanizaciones Altamira y Los Palos Grandes, donde colapsaron tres edificios a causa de los terremotos del 24 de junio.

En un video publicado por las redes sociales de la embajada, se mostró a Barrett acompañado por el alcalde Gustavo Duque, recorriendo, en primer lugar, la zona de Altamira, en la primera transversal, donde estaba el edificio Petunia.

Esa edificación fue una de las primeras en colapsar el 24 de junio por la noche, luego de los sismos.

Durante cuatro días, los bomberos de Chacao y funcionarios de organismos de rescate lograron sacar con vida a 28 personas, pero también a otros 38 vecinos muertos.

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Municipio Chacao fue uno de los más afectados por los sismos, puesto que decenas de edificios resultaron con afectaciones de moderadas a graves.

Gustavo Duque anunció el viernes que esta semana comenzarían las inspecciones con ingenieros expertos para determinar la gravedad de los daños en las edificaciones.

Las mismas serán clasificadas entre “rojas”, “amarillas” y “verdes”, de manera que los vecinos sepan si pueden permanecer en sus viviendas, regresar luego de repararlas o dejarlas definitivamente.

Asimismo, Duque dijo que hay un plan de alojamiento para los vecinos que no tengan dónde ir, para usar algunos hoteles de la jurisdicción.