Una muestra de solidaridad ciudadana se convirtió en el rostro más humano de la emergencia registrada este sábado 28 de noviembre en el municipio Córdoba del estado Táchira, luego de que una cadena humana ayudará con el rescate de un perrito y se lo entregara a su dueño, volviendo viral el emotivo momento.

El hecho ocurrió tras las fuertes precipitaciones que ocasionaron deslizamientos y la crecida de la quebrada La Ratona, en el sector El Cafetal y la escena quedó documentada en una grabación que rápidamente captó la atención en plataformas digitales.

En el material audiovisual se observa cómo varias personas, apoyadas desde una zona donde operaba maquinaria pesada sobre el agua turbia, formaron una cadena humana para pasar al pequeño canino de pelaje claro de mano en mano y alejarlo del peligro.

El operativo improvisado tuvo un desenlace cargado de emoción cuando al animal lo entregaron finalmente a su dueño, quien aguardaba en medio de la zona anegada. Al recibirlo, el hombre estrechó a su mascota en un prolongado abrazo, visiblemente conmovido por haberla recuperado con vida tras el paso de la contingencia.

El suceso ocurrió mientras comunidades y equipos de atención evaluaban los daños provocados por las lluvias en esta localidad del suroeste tachirense.

Más allá de las afectaciones materiales reportadas en la zona, el gesto colectivo fue ampliamente celebrado por los usuarios en redes sociales como un ejemplo de empatía y cooperación vecinal frente a la adversidad.

15 VIVIENDAS INUNDADAS

Los cuerpos de seguridad y rescate contabilizaron hasta el momento 15 casas inundadas y dos personas de la tercera edad aisladas. Afortunadamente, las autoridades señalaron que el incidente no dejó fallecidos ni personas desaparecidas.

Comisiones de Protección Civil, Bomberos del municipio Córdoba y trabajadores de la alcaldía acudieron de inmediato a la zona afectada para trabajar en el lugar y auxiliar a los vecinos perjudicados por la crecida.