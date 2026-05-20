Recuperaron bicicleta de viajero español que se viralizó tras denunciar el robo en Margarita, esto revelaron las autoridades

Organismos de seguridad en Margarita, estado Nueva Esparta, lograron recuperar la bicicleta robada al viajero español Cristian Calvet.

De acuerdo con el alcalde del municipio Arismendi, Alí Romero Farías, en el hecho estuvo involucrado un grupo que hurtó a otras personas.

«Nos encontramos en el sector El Hato en compañía de los funcionarios del Cicpc, del Instituto Autónomo de Policía del estado bolivariano de Nueva Esparta (Iapolebne) y los funcionarios de la PNB donde en un trabajo conjunto se han recuperado unas bicicletas que habían sido hurtadas hace algunos días», destacó el alcalde.

«Los compañeros y órganos de seguridad han capturado eficientemente a varias de las personas que hurtaron esas bicicletas, entre ellas una bicicleta de un ciudadano que había pasado por 21 países y lamentablemente se le había hurtado también», añadió.

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HURTO DE LAS BICICLETAS

El martes Cristian Calvet subió a su cuenta de Instagram un post que rompió el corazón de sus seguidores. «​¡Me robaron a ‘Sarah’ y un pedazo de mi vida en Margarita!», comentó.

«Pedaleé 43.000 kilómetros. Desde Alaska hasta la Patagonia. Volví a cruzar Suramérica, hice 14.000 km para conocer Venezuela. Recorrí gran parte del país desde La Gran Sabana hasta Margarita. Elegí la Isla de Margarita para que mi fiel compañera, mi bicicleta (“Sarah”) descansara. La isla con su gente y sus playas me enamoraron, yo decidí regalarla a unos amigos para que se quedara en la isla para siempre», señaló.

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«​Lamentablemente, unos ladrones aprovecharon la oportunidad para robar a la gente trabajadora que me acogió, gente emprendedora que apuesta todo por el turismo de Nueva Esparta», acotó en ese momento.

Hasta el momento el viajero no se ha vuelto a pronunciar tras la recuperación de la bicicleta.