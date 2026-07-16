El emotivo mensaje del futbolista Lucas Trejo tras la muerte de su familia en La Guaira

El futbolista argentino Lucas Trejo publicó un emotivo mensaje a tres semanas de los terremotos en Venezuela en la que murieron su esposa y sus dos hijos en La Guaira.

«Los amo todos los días, por siempre», indicó en sus redes junto a una fotografía con su familia.

LUCAS TREJO Y EL DOLOR DE PERDER A SU FAMILIA

Trejo, de 38 años, logró sobrevivir ya que se encontraba entrenando junto a su equipo en Caracas, pero su esposa Yanina Maranella y sus hijos Aarón y Ainhoa fallecieron producto del derrumbe del edificio de apartamentos donde vivían en la zona de Playa Grande, cercana al aeropuerto internacional de Maiquetía, que también sufrió graves daños.

El anuncio del fallecimiento de la familia del futbolista tuvo lugar tras varios días de búsqueda entre los escombros del edificio.

El Sport Marítimo La Guaira, que milita en la segunda división del fútbol venezolano, emitió un comunicado oficial en sus redes sociales con una foto de la familia Trejo en la que lamentó la «irreparable pérdida» para el jugador: «En este momento de inmenso dolor, elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de sus almas y por la fortaleza de Lucas y sus seres queridos».

Vale recordar que Lucas Trejo estuvo sedado tras conocer la muerte de su familia en La Guaira.

«A Lucas lo están sedando porque está muy mal y no tiene ningún familiar», detalló su hermana Karen al medio argentino El Doce hace varias semanas. Trejo permanece en Venezuela y no ha podido comunicarse regularmente con sus seres queridos.

El futbolista, que se desempeña como zaguero, cuenta con una extensa carrera fuera de su país, incluyendo pasos por el fútbol de México, Perú y Grecia. En Argentina, se desempeñó en tres clubes en la provincia de Córdoba, de la que es oriundo: Sportivo Belgrano, Instituto y Racing de Córdoba.