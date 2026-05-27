El desgarrador caso de Josué, un niño venezolano de cuatro años que nunca ha podido caminar

Una familia del municipio Unda, en Portuguesa, se encuentra pasando un complicado momento, puesto que Josué Yepez, un niño de apenas cuatro años, pasa por una compleja enfermedad y no ha podido dar sus primeros pasos.

Josué vive con su madre y familia en el caserío El Cogollal, en la parroquia Chabasquén. La activista María Gabriel Arocha difundió en redes sociales el caso del niño, quien solo se puede desplazar gateando.

«Como pueden ver, miren cómo tiene los pies. Eso a mí me duele», dijo la madre de Josué visiblemente afectada. «Lo que yo más deseo como madre es ver a mi hijo caminar», señaló la joven con el pequeño en sus piernas.

La madre precisó que Josué fue diagnosticado con lipomielomeningocele, un defecto congénito. Se trata de un tumor de grasa subcutáneo que atraviesa la abertura de los huesos de la columna, afectando la movilidad.

«A él lo operaron. En la condición que él tiene lo que hace es gatear y nada más», señaló la joven. «A él le provoca salir a jugar con sus amigos (…) Yo lo único que les pido de corazón como madre es que me ayuden a que mi hijo pueda caminar», acotó.

#Urgente No exagero cuando le grito al mundo que la salud en Portuguesa se encuentra EN EMERGENCIA, no es justo que Josué Yepez, un pequeño de tan sólo 4 años que vive en el Caserío El Cogollal de la parroquia Chabasquén del municipio UNDA, Portuguesa nunca haya podido caminar.… pic.twitter.com/M2OCA1Rp58 — María Gabriela Arocha (@MariaGArocha) May 27, 2026



PIDEN AYUDA PARA JOSUÉ

El caso se viralizó en redes sociales y ya cuenta con más de 20.000 visualizaciones en unas pocas horas. Los seres queridos del niño piden ayuda a la sociedad civil para que pueda recibir atención médica.

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La campaña insiste en la necesidad de brindar ayuda a Josué y su familia. En tal sentido, habilitaron los celulares 04145145643 y 04245924018 para conectarse con ellos.