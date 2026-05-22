El dardo de la ejecutiva de Chevron sobre las fallas eléctricas y su impacto en la producción petrolera del país

La gerente de Asuntos Corporativos de Chevron en Venezuela, Susana Brugada, advirtió que las fallas en el sistema eléctrico nacional afectan severamente la producción petrolera del país.

«Cada vez que ocurre una de las fallas de luz que la nevera de todos nosotros empieza a sufrir y se nos cayó el computador, imagínense lo que eso le hace a los pozos de petróleo», explicó la experta en declaraciones recogidas por Televen.

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En este sentido, destacó las pérdidas que se tienen cada vez que ocurre un corte eléctrico o bajón de energía.

«Cada flaqueo de luz nos puede tumbar 40 pozos de un solo pestañazo, que no es que volvió la luz y los 40 pozos se levantaron. Sacamos la calculadora de lo que puede producir y estamos hablando de que eso realmente es una merma en la producción nacional», señaló Brugada.

La ejecutiva explicó que los campos petroleros están directamente conectados a la red eléctrica nacional y aunque hay excepciones, como la de algunas plantas en el Zulia, la mayoría de la producción del país se origina en la Faja Petrolífera del Orinoco, que no cuenta con independencia energética frente a esa red.