Delcy Rodríguez anuncia encuesta para trabajadores en el sistema Patria

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció este lunes una encuesta para los trabajadores en el sistema Patria, con la que buscarán conocer su opinión sobre algunos cambios en el sistema laboral del país.

Rodríguez encabezó este 9 de febrero una actividad en la planta procesadora de Alimentos Río de Oro en el municipio Baruta, en el estado Miranda. Durante la alocución, informó sobre esta encuesta.

«Muy pronto, se estará haciendo la encuesta por el Sistema Patria para escuchar a los trabajadores y a las trabajadoras, que están ahorita en pleno proceso de la constituyente laboral (…) así que pendientes, trabajadores del país que están en constituyente laboral», acotó.

Rodríguez detalló que la encuesta facilitará la canalización de las opiniones de los trabajadores. De igual forma, buscan conocer detalles sobre las condiciones laborales y el respeto de los derechos en el sector.

«Vamos a escribir, a organizar y a diseñar un modelo laboral para nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras», dijo Rodríguez. «En verdad hay que respetar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras del país», acotó.

RODRÍGUEZ SOBRE LOS PRECIOS

Por otra parte, la mandataria insistió en la necesidad de brindar una estabilidad económica al país. En ese sentido, Rodríguez sostuvo que los empresarios deben respetar los precios acordados con el Estado.

«Eso debe ser parte de los acuerdos, del diálogo económico y social que ha instalado el Programa de Convivencia Democrática y Paz. Es el diálogo para encontrarnos, pero es también para encontrarnos en la diversidad de los sectores», acotó.

Rodríguez aseguró que las autoridades buscan potenciar la producción de alimentos en el territorio nacional. Para ello, sostuvo que la principal prioridad es garantizar el abastecimiento de la ciudadanía.

