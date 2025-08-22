Venezuela

El dardo de Delcy Rodríguez al director de la DEA tras sus acusaciones sobre Maduro y Venezuela

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
DEA

La vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, desmintió las graves acusaciones realizadas por el director de la DEA sobre Venezuela.

Tabla de Contenido

«El director de la DEA, Terry Cole, conoce a profundidad que la DEA es el mayor cartel de drogas que existe en el mundo. Innumerables documentos y evidencias así lo sustentan. Los propios informes de la ‘agencia’ que dirige, llamados ‘National Drug Threat Assessment’ del año 2024 y 2025, en ninguna parte mencionan a Venezuela como un factor de importancia en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos», afirmó Rodríguez a través de sus redes sociales.

Leer Más

Este miércoles, 4 de septiembre, las autoridades de Florida (EEUU) encontraron el cuerpo sin vida de Elin Etienne, un anciano de 71 años, en el clóset de un geriátrico, donde recibía atención médica.  
Horror en Florida: Abuelo estaba desaparecido y lo hallaron muerto dentro del clóset en un geriátrico
¿Cuándo le pagarán los aguinaldos a los trabajadores venezolanos? Estas son las posibles fechas
EN TRUJILLO | Sexagenario murió víctima de un alud provocado por las fuertes lluvias

En este sentido, aseguró que sus declaraciones tienen otra finalidad. «Este grosero ardid procura sustentar la agresión contra Venezuela para apoderarse de sus inmensas riquezas energéticas y socavar el internacionalismo bolivariano»

LEA TAMBIÉN: PADRINO LÓPEZ ENVIÓ MENSAJE A EEUU EN NOMBRE DE LAS FANB: «NO SE ATREVAN A PONER UNA MANO AQUÍ»

Finalmente, destacó los problemas que hay en los Estados Unidos. «El planeta entero sabe que el verdadero cártel está en el norte. Venezuela sabrá defender con firmeza la integridad territorial, la soberanía y la dignidad histórica de su pueblo».

¿QUÉ DIJO LA DEA?

Este jueves, el director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, acusó al gobierno de Nicolás Maduro de estar «colaborando» con guerrillas colombianas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para enviar «cantidades récord de cocaína» a los cárteles mexicanos que trafican hacia Estados Unidos.

“Venezuela se ha convertido en un estado narco-terrorista que sigue colaborando con las Farc y con el ELN de Colombia para enviar cantidades récord de cocaína desde Venezuela y Colombia hacia los cárteles mexicanos, que continúan ingresando a Estados Unidos en volúmenes sin precedentes”, afirmó Cole en diálogo con Fox News.

“La corrupción venezolana y la dictadura en ese país mantienen sus actividades de narco-terrorismo. Siguen enviando estas drogas a Estados Unidos, causando la muerte de cientos de miles de estadounidenses, además de los miembros de Tren de Aragua que envían para dañar las calles de nuestro país”, añadió Cole.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

jueza
Jueza ordenó el cierre de la polémica prisión de migrantes “Alligator Alcatraz” y así reaccionó el gobierno de Florida
EEUU
La impactante predicción de Mhoni Vidente que involucra a Maduro y el despliegue de EEUU
Tendencias
Hombre
Insólito caso: Hombre prendió fuego a un bar porque le negaron mayonesa para su comida
Mundo