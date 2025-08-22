El dardo de Delcy Rodríguez al director de la DEA tras sus acusaciones sobre Maduro y Venezuela

La vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, desmintió las graves acusaciones realizadas por el director de la DEA sobre Venezuela.

«El director de la DEA, Terry Cole, conoce a profundidad que la DEA es el mayor cartel de drogas que existe en el mundo. Innumerables documentos y evidencias así lo sustentan. Los propios informes de la ‘agencia’ que dirige, llamados ‘National Drug Threat Assessment’ del año 2024 y 2025, en ninguna parte mencionan a Venezuela como un factor de importancia en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos», afirmó Rodríguez a través de sus redes sociales.

En este sentido, aseguró que sus declaraciones tienen otra finalidad. «Este grosero ardid procura sustentar la agresión contra Venezuela para apoderarse de sus inmensas riquezas energéticas y socavar el internacionalismo bolivariano»

Finalmente, destacó los problemas que hay en los Estados Unidos. «El planeta entero sabe que el verdadero cártel está en el norte. Venezuela sabrá defender con firmeza la integridad territorial, la soberanía y la dignidad histórica de su pueblo».

¿QUÉ DIJO LA DEA?

Este jueves, el director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, acusó al gobierno de Nicolás Maduro de estar «colaborando» con guerrillas colombianas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para enviar «cantidades récord de cocaína» a los cárteles mexicanos que trafican hacia Estados Unidos.