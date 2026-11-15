El dardo de Asdrúbal Oliveros sobre la supuesta llegada de Amazon al país

El analista económico Asdrúbal Oliveros aseguró el sábado que es «falso» que Amazon vaya a instalarse en Barcelona, estado Anzoátegui, luego de crecientes rumores que apuntaban al arribo del gigante del comercio electrónico al país para 2027.

En su cuenta de X (Twitter), el director de Suma Consulting and Strategy afirmó que tales especulaciones parecen responder a «intereses comerciales».

«Amazon no se va a instalar en el país por ahora. La noticia es falsa», escribió el experto.

Por lo anterior, pidió a la ciudadanía «no dejarse llevar» por la información de influencers. «Verifiquen siempre en la fuente original: la propia Amazon», exhortó Asdrúbal Oliveros.

Amazon no se va a instalar en el país por ahora. La noticia es falsa y parece responder a intereses comerciales. No se dejen llevar por influencers. Verifiquen siempre en la fuente original: la propia Amazon. https://t.co/nX75hQ7Ff5 — Asdrúbal R. Oliveros (@aroliveros) November 14, 2026

RUMORES DE LA LLEGADA DE AMAZON

Durante las últimas horas comenzó a circular la información de que Amazon aterrizaría en Venezuela a partir del próximo año. De acuerdo con los creadores de contenido Carlos Zambrano y Oriana, la multinacional estaría preparando la apertura de sus oficinas en Barcelona. Según dicha información, sus galpones estarían ubicados en el Aerocentro Parque Industrial.

«Pero ya nos lo acaban de confirmar, 100 %, una persona que ha estado trabajando allí. Amazon, la empresa que más vende en el mundo, llega a Venezuela», insistieron.

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Además, indicaron que la fecha del inicio de operaciones sería durante el primer semestre del próximo año.

Entre tanto, la locutora Laura Boscán también difundió información relacionada con la presunta llegada de Amazon a Barcelona.

Pese a todo lo vertido anteriormente, el gigante estadounidense no ha dado pistas de que planee abrir oficinas en Venezuela por ahora.

Datos de la firma de envíos Next Day Cargo revelaron que los despachos del gigante del comercio electrónico desde Estados Unidos hacia Venezuela crecieron un 37 % entre septiembre y octubre frente al mismo período del año pasado, afianzando el repunte de la segunda mitad de 2026.