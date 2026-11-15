App Kontigo se pronunció tras polémica por suspensión de transacciones con bolívares y denuncias de usuarios

La plataforma Fintech Kontigo aseguró a través de sus redes sociales que su aplicación «continúa y continuará operando con normalidad con su equipo directivo, plenamente al frente de la compañía».

El anuncio se dio a pesar de que el pasado seis de noviembre, la Superintendencia de Banco (Sudeban) instruyó a todo el sistema bancario nacional cesar cualquier vínculo comercial y transacción financiera con OHA Technology, C.A., compañía encargada de operar la plataforma.

En el comunicado, difundido por Kontigo en su cuenta de Instagram, se informa que “los fondos de nuestros usuarios continúan en sus billeteras, son de su exclusiva propiedad y están bajo su control”.

Agrega que “Kontigo no custodia dichos fonos ni tiene injerencia o intervención sobre ellos”. Asimismo, aclara que la empresa “opera en cada país donde la ley así lo requiere, a través de aliados comerciales, debidamente licenciados”.

Dice que OHA Technology, C.A. “es una empresa venezolana con la que Kontigo mantiene un vínculo contractual”.

También admite que “la conversión a bolívares y rieles nacionales de OHA Technology, C.A. mantienen una suspensión temporal que entendemos obedece a un procedimiento administrativo”.

Afirma que “respetamos dicho procedimiento y en paralelo trabajamos con actores debidamente regulados en las alternativas que permitan restablecer, a la brevedad”, en la aplicación.

Por otro lado, añade que los usuarios pueden “movilizar sus fondos, a través de las demás vías disponibles en el flujo de retiro de la APP, con comisiones a cero costos”.