Venezuela

App Kontigo se pronunció tras polémica por suspensión de transacciones con bolívares y denuncias de usuarios

Zoila Maguiña Sanz
Zoila Maguiña Sanz
2 Min de Lectura
Kontigo asegura que sus cientes tienen sus billetereas disponibles. Fotos cortesía RRSS

La plataforma Fintech Kontigo aseguró a través de sus redes sociales que su aplicación «continúa y continuará operando con normalidad con su equipo directivo, plenamente al frente de la compañía».

El anuncio se dio a pesar de que el pasado seis de noviembre, la Superintendencia de Banco (Sudeban) instruyó a todo el sistema bancario nacional cesar cualquier vínculo comercial y transacción financiera con OHA Technology, C.A., compañía encargada de operar la plataforma.

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En el comunicado, difundido por Kontigo en su cuenta de Instagram, se informa que “los fondos de nuestros usuarios continúan en sus billeteras, son de su exclusiva propiedad y están bajo su control”.

Agrega que “Kontigo no custodia dichos fonos ni tiene injerencia o intervención sobre ellos”. Asimismo, aclara que la empresa “opera en cada país donde la ley así lo requiere, a través de aliados comerciales, debidamente licenciados”.

Dice que OHA Technology, C.A. “es una empresa venezolana con la que Kontigo mantiene un vínculo contractual”.

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También admite que “la conversión a bolívares y rieles nacionales de OHA Technology, C.A. mantienen una suspensión temporal que entendemos obedece a un procedimiento administrativo”.

Afirma que “respetamos dicho procedimiento y en paralelo trabajamos con actores debidamente regulados en las alternativas que permitan restablecer, a la brevedad”, en la aplicación.

Por otro lado, añade que los usuarios pueden “movilizar sus fondos, a través de las demás vías disponibles en el flujo de retiro de la APP, con comisiones a cero costos”.

 

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