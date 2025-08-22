Apagón afectó a Caracas, Miranda y La Guaira este 22Ago en medio de un aguacero

Este viernes se registró un apagón en gran parte de la región capital y estados cercanos debido a las intensas lluvias.

A través de redes sociales varias usuarios de Chacao reportaron que no tenían energía eléctrica. En esta línea, también registraron reportes de apagones en La Guaira.

Mientras tanto, en otras zonas como Caricuao, La Pastora, Altagracia, San Bernardino, La Candelaria y 23 de Enero, La California, también están sin servicio eléctrico.

Todo esto ocurre en medio de la lluvia que está previsto que persista con cielos nublados durante gran parte del día. En redes sociales han publicado videos en el que se aprecia la fuerza con la que está cayendo la lluvia.

➡ 22 Agosto – Ciudad Capital ahora:

Persiste lluvias de carácter fuerte.

⚠️ Precaución.

🎥 Chacao pic.twitter.com/6OKoRsfykp — Estación Altamira Caracas (@pluvaltamira) August 22, 2025

Otros usuarios como @plcdelmedionews también informaron sobre las precipitaciones. «La tarde de este 22 de agosto, se perciben cielo nublado y lluvias sobre la ciudad de Caracas».

#AHORA | 📌 La tarde de este #22agos, se perciben cielo nublado y lluvias sobre la ciudad de Caracas. pic.twitter.com/x57WEsDhwU — Por la calle del Medio (@plcdelmedionews) August 22, 2025

En este sentido, el Inameh aclaró en sus redes sociales que las precipitaciones ocurren por la onda tropical 29 y estarán afectando a casi todos los estados del país. «¡Pendientes! Se observa un incremento de la cobertura nubosa, con lluvias o chubascos y ocasionales descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional, siendo más intensos y frecuentes en zonas de nuestra Guayana Esequiba, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Región Central, Llanos Centrales, Occidentales, Andes y Zulia», reseñaron.

El alcalde de Baruta, Darwin González también emitió un mensaje de precaución. «Se están presentando fuertes lluvias en diferentes zonas de nuestro municipio. Les pido manejar con toda la precaución posible y ante cualquier emergencia, comunicarse al 0412-336-2122. Pueden comunicarme por esta vía sus reportes».

Asimismo, se refirió a las fallas eléctricas. «Nos informan que hubo un gran bajón en la capital, y varias zonas se quedaron sin luz. Pueden reportarme por esta vía cuales comunidades o urbanizaciones de Baruta se encuentran sin servicio eléctrico para informarle a @CorpoelecInfo», precisó González.