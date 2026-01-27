El caso de Jhoandry, el niño que habría sido vendido en un mercado de Maracaibo: hay tres detenidos

Los habitantes de la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia, están conmocionados por el caso de Jhoandry, un niño de apenas tres años que fue raptado en el mercado de Las Pulgas y estuvo más de una semana desaparecido.

El caso se remonta hasta el 17 de enero. Estefanía, la madre de Jhoandry, vendía café y caramelos en el mercado. El día del incidente, la mujer dejó al niño comiendo mientras buscaba un refresco y cuando regresó ya no estaba.

De acuerdo al medio Versión Final, las sospechas recayeron sobre Estefanía. Aparentemente, la mujer estaba manejando una gran cantidad de dólares y no mostraba gran preocupación por lo ocurrido con Jhoandry.

Las autoridades detuvieron a Estefanía y al padrastro Jhoandry el pasado 22 de enero. Algunas versiones indican que la mujer habría «vendido» al niño por unos 100 dólares, aunque esta hipótesis sigue siendo investigada.

RESCATE DE JHOANDRY

Funcionarios de la Policía de Maracaibo y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se encargaron de las investigaciones. Tras recibir una denuncia de los comerciantes del mercado, pusieron en marcha un operativo para encontrar a Jhoandry.

Una cámara de seguridad captó el momento en que una joven de la etnia wayuu raptaba a Jhoandry en el mercado. Supuestamente, una mujer, llamada Keila González, le pagó cinco dólares para que sacara al pequeño del edificio.

Finalmente, las investigaciones llegaron a buen puerto y, en la noche del domingo, las autoridades rescataron a Jhoandry en la Curva de Molina. González y un hombre de la tercera edad fueron detenidos. Se hacían pasar por los padres del niño.

Los primeros reportes indican que la pareja pretendía llevar a Jhoandry hacia Colombia, pero fueron detenidos antes de cruzar la frontera. Todavía no hay una versión oficial sobre las circunstancias en las que ocurrió el rapto.