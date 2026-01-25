Conmoción en Falcón: Fueron a cobrar una deuda de $20 y todo terminó en tragedia

Habitantes de la ciudad de Coro, estado Falcón, están conmocionados luego de que el cobro de una deuda de 20 dólares terminó con la muerte de un sexagenario y tres personas detenidas.

Todo inició el pasado domingo 18 de enero cuando un grupo familiar, de cuatro personas, se presentó en una vivienda buscando al hombre que les adeudaba la mencionada cifra, pero al no encontrarlo descargaron su furia contra el padre de este.

La víctima, identificada como William Antonio Sibada Piña, de 70 años de edad, quedó muy malherido tras la agresión, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Alfredo Van Grieken, a donde ingresó con un severo hematoma en la región orbital derecha, escoriaciones múltiples y daños irreparables en órganos vitales producto de la intensidad de los golpes.

Luego de una rápida intervención quirúrgica, el cuerpo del septuagenario no resistió y falleció la noche del martes 20 de enero.

TRES DETENIDOS Y UNO DE LOS AGRESORES EN FUGA

Las autoridades capturaron a tres de los agresores, mientras que el cuarto involucrado se encuentra en fuga, mientras las fuerzas policiales siguen activamente su búsqueda.

Los detenidos quedaron identificados como: Zoely Marina Salón Yánez, de 45 años de edad; Nancy Sorimar Suember Salón, de 27 años, y un adolescente de 17 años de edad, del cual no dieron su nombre. Por su parte, Lorenzo Ramón Polo Salón, de 21 años, sigue sin capturarse.