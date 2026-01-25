Sucesos

Conmoción en Falcón: Fueron a cobrar una deuda de $20 y todo terminó en tragedia

Valentín Romero
Por Valentín Romero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Conmoción en Falcón: Fueron a cobrar una deuda de $20 y todo terminó en tragedia
Foto: El Periódico de Monagas

Habitantes de la ciudad de Coro, estado Falcón, están conmocionados luego de que el cobro de una deuda de 20 dólares terminó con la muerte de un sexagenario y tres personas detenidas.

Contents

Todo inició el pasado domingo 18 de enero cuando un grupo familiar, de cuatro personas, se presentó en una vivienda buscando al hombre que les adeudaba la mencionada cifra, pero al no encontrarlo descargaron su furia contra el padre de este.

Leer Más

oleaje
Advierten sobre mar de fondo en costas venezolanas, estos son los estados con mayor oleaje
EN FOTOS: Se registró una explosión por fuga de gas en edificio de Baruta, hay un herido
VIDEO: Una adolescente fallecida y dos heridos dejó el aparatoso choque de un carro con un camión estacionado

LEA TAMBIÉN: HORROR EN MARACAY: EL DANTESCO CRIMEN DE UN HOMBRE CONTRA ‘SU AMIGO’, USÓ RESTOS DE VIDRIO

La víctima, identificada como William Antonio Sibada Piña, de 70 años de edad, quedó muy malherido tras la agresión, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Alfredo Van Grieken, a donde ingresó con un severo hematoma en la región orbital derecha, escoriaciones múltiples y daños irreparables en órganos vitales producto de la intensidad de los golpes.

Luego de una rápida intervención quirúrgica, el cuerpo del septuagenario no resistió y falleció la noche del martes 20 de enero.

TRES DETENIDOS Y UNO DE LOS AGRESORES EN FUGA

Las autoridades capturaron a tres de los agresores, mientras que el cuarto involucrado se encuentra en fuga, mientras las fuerzas policiales siguen activamente su búsqueda.

LEA TAMBIÉN: CONMOCIÓN EN YARACUY: HALLARON SIN VIDA A EXALCALDE Y JEFE DEL SENIAT EN UNA PLAYA DE CHICHIRIVICHE

Los detenidos quedaron identificados como: Zoely Marina Salón Yánez, de 45 años de edad; Nancy Sorimar Suember Salón, de 27 años, y un adolescente de 17 años de edad, del cual no dieron su nombre. Por su parte, Lorenzo Ramón Polo Salón, de 21 años, sigue sin capturarse.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

VIDEO: Madre de teniente de la GNB detenida denunció que la tienen en El Rodeo I, cárcel exclusiva para hombres
VIDEO: Madre de teniente de la GNB detenida denunció que la tienen en El Rodeo I, cárcel exclusiva para hombres
Venezuela
Venezuela a la espera de inversiones petroleras tras lograr su mejor producción en 7 años
EFE: Venezuela a la espera de inversiones petroleras tras lograr su mejor producción en 7 años
Venezuela
La 'influencer' mexicana 'La Nicholette' es localizada con vida tras 4 días desaparecida
La ‘influencer’ mexicana ‘La Nicholette’ es localizada con vida tras 4 días desaparecida
Mundo