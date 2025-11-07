Venezuela

El bono de $50 que comenzaron a pagar este 7Nov

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

El gobierno de Maduro comenzó a entregar el viernes el «Bono de Corresponsabilidad y Formación» de noviembre a algunos usuarios de la plataforma Patria, de acuerdo a reportes en redes sociales.

Contents

El Canal Patria Digital informó en su cuenta de Telegram de la entrega de este bono, con un monto de 11.100 bolívares. Según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV), tiene un valor equivalente a 48,58 dólares.

Leer Más

Reactivaron trasplantes renales y de córnea en el Universitario de Caracas dice ministra de Salud
Dólar paralelo bajó al cierre de este 16Nov: Así se cotizó
«Es un valioso símbolo de fe»: Desapareció reliquia del santo Carlo Acutis en Mérida

«Monedero Patria: Crédito por Bs. 11.100 por concepto Bono de Corresponsabilidad y Formación de noviembre de 2025», indica el mensaje de texto que llegó a los beneficiarios.

Publicación: Canal Patria

El bono está destinado «para la nómina especial» o de confianza del sector público. Durante los últimos meses, ha sido entregado en varias ocasiones, pero con diferentes montos dependiendo del nivel del beneficiario.

BENEFICIARIOS DEL BONO

Cabe recordar que este bono no será entregado a todos los usuarios del sistema. De acuerdo al Canal Patria, está destinado para los «trabajadores de la administración pública, nómina especial, empresas estratégicas del estado y sector militar»

Entre estas instituciones se encuentra el Ministerio de Defensa, Ministerio de Energía Eléctrica, Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), Presidencia, organismos de seguridad y otras empresas de servicios públicos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DÓLAR OFICIAL VOLVIÓ A SUBIR: ASÍ SE COTIZÓ ESTE 7NOV

El dinero llega a las cuentas de forma progresiva y puede tardar varios días en ser transferido. Igualmente, los beneficiarios deberían recibir un mensaje de texto del número 3532 o una notificación del sistema cuando un beneficio ya esté disponible.

Gremios y sindicatos llevan varios años exigiendo mejoras en el salario mínimo. El gobierno de Maduro, por su parte, optó por indexar los bonos y a finales de abril incrementó el «ingreso integral» a 160 dólares mensuales.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

El plan iraní para asesinar a la embajadora de Israel que fue frustrado en México
Mundo
EN VIDEO: Así decorarán el árbol del Rockefeller Center de Nueva York para que sus luces «nunca se apaguen»
EEUU
La Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de Estados Unidos emitió un fallo dividido (2-1) que avala la aplicación de la Ley SB 264, una normativa impulsada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en 202, que prohíbe la compra de propiedades a extranjeros, incluyendo a los venezolanos.  
Venezolanos no podrán comprar propiedades en Florida tras fallo de la Corte de Apelaciones a favor de DeSantis
EEUU